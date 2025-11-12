Com neto de Erico Verissimo, Orquestra Theatro São Pedro fará concerto inédito para celebrar autor

A Orquestra Theatro São Pedro celebra os 120 anos de nascimento de Erico Verissimo com um baita concerto dedicado ao escritor. Marcado para esta quinta-feira (13) no Teatro Simões Lopes Neto (leia os detalhes abaixo), o espetáculo inédito terá como solista o cantor Pedro Verissimo, neto de Erico.

Será um momento especial, não só pela presença de Pedro (e da família na plateia), mas pela escolha do repertório.

Regido pelo maestro Evandro Matté, O Resto é Silêncio vai resgatar trilhas sonoras citadas em obras do autor, que foi um grande apreciador da música clássica e popular.

— Desde que começamos a pensar nas homenagens ao meu avô, uma das primeiras ideias foi incluir a música nas celebrações, porque sempre foi uma presença constante na vida dele, do meu pai (Luis Fernando Verissimo, falecido em agosto deste ano) e da família. Inclusive a biografia do Erico se chama Solo de Clarineta — destaca Pedro, cantor e compositor de mão cheia.

Um dos pontos altos da apresentação será a recriação sonora de um dos trechos mais comoventes do romance O Resto é Silêncio (1943). Na cena, os personagens se encontram no Theatro São Pedro para a resolução de suas jornadas.

O livro termina com um grande concerto, cujo programa inclui obras como as Bachianas Brasileiras nº 4, de Villa-Lobos, e três valsas assinadas por Francisco Mignone. Todas farão parte da noite especial em Porto Alegre.

Ou seja, sob a batuta de Matté, a orquestra vai tocar composições que o próprio Erico escolheu, oito décadas atrás. Não é incrível?

A Pedro, caberá cantar quatro canções.

— Eu não pretendia participar, mas o maestro me chamou, e eu não resisti. Cantar com uma orquestra é sempre muito especial — diz o artista.

Três das quatro músicas são de Tom Jobim, a começar pela famosa Passarim, que foi feita para a trilha sonora da minissérie O Tempo e o Vento, de 1985.

Além dela, Pedro entoará Um Certo Capitão Rodrigo e Senhora Dona Bibiana (composta por Tom em parceria com Ronaldo Bastos). A quarta composição será Tempo Sem Tempo, de José Miguel Wisnik, com letra de Jorge Mautner.

Haverá ainda mais algumas surpresas, que dialogam diretamente com a obra do escritor cruzaltense. Só mais um spoilear: tem até Astor Piazzolla na parada.

O concerto propõe um diálogo entre música e literatura, evocando o universo sensível e humanista do escritor. De Bach a Jobim, o repertório reflete as sonoridades que ecoam nas páginas de Erico Verissimo. EVANDRO MATTÉ Maestro

Serviço

Vitoria Proença / Divulgação

O quê: concerto O resto é silêncio, com a Orquestra Theatro São Pedro e o cantor Pedro Verissimo

concerto O resto é silêncio, com a Orquestra Theatro São Pedro e o cantor Pedro Verissimo Quando: dia 13 de novembro, quinta-feira, às 20h

dia 13 de novembro, quinta-feira, às 20h Onde: no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico, em Porto Alegre)

no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico, em Porto Alegre) Ingressos: a partir de R$ 10 (meia-entrada) até R$ 50

a partir de R$ 10 (meia-entrada) até R$ 50 Estudantes: ingresso especial no valor único de R$ 10 em qualquer setor

ingresso especial no valor único de R$ 10 em qualquer setor Pontos de venda: no site do teatro (clicando aqui) e na bilheteria do Multipalco Eva Sopher (somente no dia da apresentação, a partir das 18h)

Realização e apoios

Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet

Patrocínio: Gerdau, Grupo Zaffari, Banrisul e Stihl

Apoio: Gedore, Super Tratores, MBZ Advogados e Scunna

Planejamento cultural: Instituto Orquestra Theatro São Pedro

Realização: Fundação Theatro São Pedro, Secretaria de Estado da Cultura e Ministério da Cultura, Governo Federal

Pedro Verissimo

Filho de LFV, neto de Erico. Que família! Vitoria Proença / Divulgação

É cantor e compositor, neto de Erico Verissimo. Iniciou sua trajetória musical como vocalista da banda Tom Bloch, conhecida por seu estilo indie rock com influências de artistas como Pixies, Radiohead e David Bowie.

Depois, seguiu carreira solo, explorando uma sonoridade mais intimista e diversificada, que inclui o álbum Esboços, projeto que combinava música, artes visuais e tecnologia, criando uma experiência sensorial diferenciada para o público.

Pedro também tem atuado com a banda Marmota Jazz, em releituras de clássicos do jazz com um toque contemporâneo.

Evandro Matté

Eis o maestro e sua batuta! Vitoria Proença @vitoriaproenca / Divulgação

É regente e diretor artístico da Orquestra Theatro São Pedro, do Festival Internacional SESC de Música e dos Concertos Comunitários Zaffari.

Graduado em música pela UFRGS, fez especializações na University of Georgia, nos EUA, e no Conservatoire de Bordeaux, na França.

Desde 2005, atua como maestro frente a orquestras no Brasil, Áustria, Argentina, Uruguai, República Tcheca, Croácia, Itália, China, Alemanha, México, Espanha, Polônia, Portugal e Estados Unidos.

Foi diretor artístico e maestro da Ospa por uma década e recebeu o prêmio Líderes & Vencedores da Federasul.

Foi docente na Universidade de Passo Fundo e também na Unisinos, onde foi coordenador do curso de Especialização em Gestão Cultural.

Possui pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Por sua contribuição cultural ao desenvolvimento das artes francesas no Brasil, foi condecorado, em 2019, pelo Ministère de la Culture da França com a insígnia de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Orquestra Theatro São Pedro

A orquestra em ação. Vitoria Proenca / Divulgação

Comemorando 40 anos de atividades ininterruptas em 2025, a OTSP segue com o compromisso de honrar tudo o que representa o Theatro São Pedro.

Nessas quatro décadas de atuação, a orquestra ampliou seu repertório e consolidou-se como um dos principais grupos brasileiros em atividade continuada.

Tem contribuído de maneira peculiar para a cultura, unindo o repertório da música de concerto com música popular brasileira e diversos outros estilos musicais. Entre os destaques da atuação estão três turnês internacionais – Costa Rica, Estados Unidos e Alemanha.

Estiveram com a orquestra nomes como Jean-Pierre Rampal, Sumi Jo e Nelson Freire, entre outros solistas nacionais e internacionais.

Além dos concertos oficiais, a OTSP tem as séries Concertos Didáticos Banrisul e Concertos Comunitários Zaffari, sob direção artística e regência do maestro Evandro Matté.

A instituição executa ainda o projeto social Orquestra Jovem Theatro São Pedro, atendendo 130 crianças e adolescentes com o ensino de música gratuito no contraturno da escola.

Temporada 2025

A temporada 2025 da OTSP conta com Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, patrocínio da Gerdau, Grupo Zaffari, Banrisul e Stihl, apoio da Gedore, Super Tratores, MBZ Advogados e Scunna.