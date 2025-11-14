Com narrativa ambientada no mundo atual, ópera "Carmen" é atração no Teatro Simões Lopes Neto

Camila Umpiérrez interpreta "Carmen". Ópera Carmen / Divulgação

Estreia neste sábado (15), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, a ópera Carmen. Entoada pela Orquestra de Câmara da Ulbra, a montagem tem direção de Carlos Rodriguez, com a mezzo-soprano gaúcha Camila Umpiérrez no papel principal.

Composta por Georges Bizet e apresentada pela primeira vez em 1875 no Opéra-Comique de Paris, Carmen é considerada uma das obras mais importantes do repertório lírico mundial.

Na história, o soldado Don José se apaixona pela cigana Carmen, abandonando tudo por ela. No entanto, Carmen se cansa e se envolve com o toureiro Escamillo. Tomado pelo ciúme e pela obsessão, Don José tenta reconquistá-la, mas é rejeitado, levando a história a um desfecho trágico.

A adaptação desta edição proposta por Rodriguez traz mais elementos do conto original e joga com a ordem dos acontecimentos, numa narrativa ambientada no mundo atual.

No palco, Camila será acompanhada por Lazlo Bonilla (tenor), Jou Bennemann (soprano), Francis Padilha (barítono) e Guilherme Roman (baixo).

Haverá novas apresentações neste domingo, às 18h, e no dia 18 de novembro.

Serviço