Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Clássico dos clássicos
Notícia

Com narrativa ambientada no mundo atual, ópera "Carmen" é atração no Teatro Simões Lopes Neto

Composta por Georges Bizet e apresentada pela primeira vez em 1875, em Paris, "Carmen" é uma das obras mais importantes do repertório lírico mundial

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS