Com Lela Zaniol e Diogo Carvalho como embaixadores, "Mesa Gaúcha" mapeia turismo gastronômico no RS

Lela Zaniol e Diogo Carvalho / Arquivo pessoal

Depois de quase duas décadas dedicadas a contar histórias e a valorizar o que o Rio Grande do Sul tem de mais saboroso, Diogo Carvalho e Lela Zaniol, fundadores da plataforma Destemperados, dão um novo passo na missão de posicionar a gastronomia como força de transformação cultural e econômica.

Em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo, a dupla lançou o movimento Mesa Gaúcha.

A ideia, explica Lela, é redescobrir, fortalecer e desenvolver novas regiões turísticas do Estado a partir do diagnóstico da vocação gastronômica de cada lugar. Isso será feito por meio de um extenso trabalho de campo, conduzido por um time de pesquisadores que se conectam diretamente com personagens locais para mapear ingredientes, rituais, métodos de preparo, tradições e histórias que ajudam a contar quem somos através da comida.

— Todo esse material vai se transformar em guias com os bares e restaurantes mais típicos e imperdíveis de cada região, livros de receitas de família, circuitos de palestras e ações práticas para inspirar produtores, cozinheiros e empreendedores — destaca a jornalista.

As primeiras regiões turísticas mapeadas serão Campos de Cima da Serra, Litoral Norte, Missões, Rota das Araucárias, Vale da Felicidade, Pampa e Fronteira, e Vale do Rio Pardo.