Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Trabalho de campo
Notícia

Com Lela Zaniol e Diogo Carvalho como embaixadores, "Mesa Gaúcha" mapeia turismo gastronômico no RS

Realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo, movimento terá apoio de pesquisadores em diferentes regiões

