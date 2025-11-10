Com inspiração no Caminho de Santiago, Porto Alegre terá caminhada de 22km até santuário

Um dos pontos do trajeto é a Basílica Nossa Senhora das Dores, no Centro Histórico. André Ávila / Agencia RBS

A capital gaúcha recebe, no próximo domingo (16), mais uma edição da Caminhada de Porto Alegre, inspirada na rota de peregrinação de Santiago de Compostela, na Espanha. É um trajeto de 22 quilômetros que conecta pontos turísticos da cidade.

O percurso sai da Catedral Metropolitana, no Centro Histórico, às 7h30min, e vai até o Santuário Santa Rita de Cássia, no bairro Espírito Santo, na Zona Sul.

No trajeto, os caminhantes passam pela Basílica Nossa Senhora das Dores (que você vê na foto acima), pela Fundação Iberê e pelo Santuário de Schoenstatt, além de Vila Conceição, orla da Pedra Redonda e de Ipanema e Santuário Nossa Senhora Aparecida.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site.

Criado em 2017, o evento reuniu mais de três mil pessoas no ano passado. A expectativa dos organizadores é que esse número seja superado.

— A caminhada é para todo mundo, é um trajeto contemplativo — ressalta Adriana Pires, presidente da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do RS (Acasargs), organizadora do evento.

— Para quem tem fé, é um envolvimento diferente, porque são cinco igrejas no percurso, mas nosso objetivo é fazer um passeio por Porto Alegre — completa.

O Caminho de Porto Alegre é viabilizado pela Lei Rouanet e conta com apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Patrocínio de Zaffari, Panvel, Sopal e Sindilojas-RS. A realização é da Acasargs e do Ministério da Cultura do Governo Federal.