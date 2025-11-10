Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Turismo a pé
Com inspiração no Caminho de Santiago, Porto Alegre terá caminhada de 22km até santuário

Atividade será neste domingo (16), a partir das 7h30min, com largada na Catedral Metropolitana

