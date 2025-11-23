Com filmes de 80 países, Festival de Cinema Escolar de Alvorada começa nesta segunda-feira

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Festival de Cinema Escolar de Alvorada chega em sua 11ª edição. Duda Fortes / Agencia RBS

A 11ª edição do Festival de Cinema Escolar de Alvorada (Fecea) começa nesta segunda-feira (24), movimentando a cidade da Região Metropolitana, promovendo exibições online e presenciais das produções inscritas para estudantes de pelo menos 10 escolas.

Neste ano, serão 1.224 filmes participantes de 80 países, consolidando, cada vez mais, a relevância do evento para o cinema estudantil mundial. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Educação (Smed) e coordenada pelos professores André Bozzetti, do projeto Clube das 5, e Adailton Moreira, do Primeira Tela.

As mostras online começam já na meia-noite desta segunda, no canal do Fecea no YouTube, quando inicia também a votação do júri popular. A cerimônia de premiação será realizada em 29 de novembro, às 16h, na Câmara Municipal de Vereadores (Rua Contabilista Vitor Brum, 21 – bairro Maringá).

Um dos destaques desta edição é o recorde de produções locais participando do festival: são 108 filmes de 23 instituições de ensino, entre espaços formais e não formais de educação.

— A nossa maior conquista é o aumento significativo na participação dos estudantes alvoradenses no Fecea. Apesar de ser um festival internacional, o nosso principal objetivo é garantir que os jovens da cidade se reconheçam no evento, participem ativamente e desfrutem de todas as oportunidades de aprendizagem e expressão que ele oferece — conta Bozzetti.