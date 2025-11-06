Com Feira do Livro, novo pórtico e frases de Erico Verissimo na cidade, Cruz Alta celebra 120 anos do autor

Berço do maior escritor que o Rio Grande do Sul já produziu, Cruz Alta está "coberta" de Erico Verissimo. A expressão não é minha, é de Fernanda Verissimo, neta do escritor, que está na cidade natal do avô nesta semana.

Para marcar os 120 anos de Erico, o município da região Noroeste dedica sua Feira do Livro ao autor — e Fernanda, que foi convidada para ser patrona, está encantada com a recepção.

— Esse convite foi um presentão que a cidade me deu e deu para a nossa família. Está tudo muito lindo e feito com muito carinho. A cidade realmente está coberta de Erico — diz a jornalista e tradutora, filha de outro grande escritor, Luis Fernando Verissimo, falecido em agosto deste ano.

O município que não tinha pórtico, agora tem. Ganhou um portal onde se lê "Bem-vindo a Cruz Alta, terra de Erico Verissimo", em letras garrafais, gordas de orgulho.

A antiga casa do literato, que virou museu e fica em um prédio tomado, está sendo restaurada (é possível ver os tapumes da obra) e o largo nas proximidades (onde fica um banco no qual Erico e sua amada Mafalda costumavam se sentar) ganhou projeto de revitalização.

Frases do autor estão estampadas na praça. Até a estátua de Capitão Rodrigo, um dos personagens mais emblemáticos de O Tempo e O Vento, passou por restauro para ser reinaugurada.

Frase de Erico na Praça Erico Verissimo. Prefeitura de Cruz Alta / Divulgação

E tem muito mais, incluindo gibi infantil inspirado no autor e mascotes (como "Aninha Terra", "Bibi" e "Capitão Rodriguinho") que vão às escolas e incentivam a leitura, além de vouchers distribuídos para a criançada comprar livros na feira.

A prefeita Paula Librelotto explica como tudo começou:

— Decidimos buscar uma reaproximação com a família Verissimo, porque havia um distanciamento inexplicável. Procuramos a Fernanda e a convidamos para vir até aqui. Ela veio e adorou. A gente está fazendo um resgate do Erico para as novas gerações. É investimento em educação, cultura e também em turismo, pelo potencial que representa para a cidade.

Entusiasta da literatura, Paula (que é médica infectologista) levou os projetos adiante com recursos municipais, federais e apoio da iniciativa privada (via Lei Rouanet).

Ainda há obras em andamento e prestes a começar. No dia 5 de dezembro, a Ospa se apresentará na cidade (celebrando o aniversariante) e uma grande festa é preparada para o dia 17 de dezembro, data de nascimento do ilustre cruzaltense.

— Temos uma dívida com Erico. Ele pôs Cruz Alta no mapa. Nada mais natural do que homenageá-lo como merece — destaca a prefeita, coberta de razão.