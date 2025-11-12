Com entrada franca, festival em Porto Alegre vai distribuir mais de mil porções de polenta de graça

A ação é chamada de “Polenta no Parque”. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Cerca de mil porções de polenta distribuídas gratuitamente esperam o público no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia, neste final de semana. Chamada de “Polenta no Parque”, a ação é uma das atrações do Festival Itália, que ocorre no sábado (15) e domingo (16) e promete servir a tradicional iguaria aos visitantes do evento.

Com entrada franca, o festival celebra os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

Além da gastronomia, o evento se organiza em quatro eixos:

Artesanato, com exposição e venda de produtos Agricultura familiar, com espaço dedicado à valorização do pequeno agricultor e da cultura alimentar regional Comércio, serviço e turismo, com estandes de empresas de origem italiana, cidadania e turismo regional Arte e cultura, que inclui teatro de marionetes, exposição fotográfica e apresentações de dança

A programação do Festival Itália vai de jogos coloniais, realizados em parceria com a Festa da Uva de Caxias do Sul, a shows que celebram a cultura italiana.

O público também poderá visitar feiras com queijos, temperos, vinhos, espumantes, drinques e produtos da agricultura familiar.

Entre os destaques está o Carnevalle di Venezia, de Nova Veneza (SC), que trará mais de 20 artistas desfilando com trajes típicos inspirados nas celebrações venezianas.

O evento é organizado pela Veveta Produções e Join Desafios, com parceria institucional do Instituto RSNASCE e apoio da Câmara Italiana de Comércio e do Consulado-Geral da Itália.

Serviço

O quê: Festival Itália

Festival Itália Quando: sábado (15) e domingo (16), das 10h às 20h

sábado (15) e domingo (16), das 10h às 20h Onde: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Av. Loureiro da Silva, 255, Porto Alegre)

Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Av. Loureiro da Silva, 255, Porto Alegre) Quanto: entrada gratuita

Programação

Durante todo o evento

Jogos coloniais em parceria com a Festa da Uva de Caxias do Sul

Feira Agricultura Familiar

Feira italiana de vinhos, espumantes e cervejas gaúchas

Sábado (15)

11h: Show com Fabiano La Falce

12h: Apresentação Coral I Canterini Calabresi e Maestro André Arossi

12h30min: Grupo de Filò Urta Con La Pansa (Pinto Bandeira)

13h: Le Farfalle (Bento Gonçalves)

14h30min: Grupo de Dança Stella D'Itália (Garibaldi)

15h30min: Show Ragazzi Dei Monti (Monte Belo do Sul)

15h30min: Tombo da Poleta

18h: Samba da Ferraro (Samba em ritmo de Tarantela)

19h: Show Grupo Girotondo (Caxias do Sul) e Carnevalle di Venezia

Domingo (16)

10h: Missa oficial (Celebração Religiosa)

12h: Acolhimento/recepção Neno e Nena (personagens típicos da cultura italiana)

14h: Show Tenor Giovanni Marquezeli

16h: Baile típico com show do Grupo Girotondo (Caxias do Sul)

18h: Samba da Ferraro (Samba em ritmo de Tarantella)