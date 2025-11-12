Com entrada franca, festival em Porto Alegre vai distribuir mais de mil porções de polenta de graça

Cerca de mil porções de polenta distribuídas gratuitamente esperam o público no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia, neste final de semana. Chamada de “Polenta no Parque”, a ação é uma das atrações do Festival Itália, que ocorre no sábado (15) e domingo (16) e promete servir a tradicional iguaria aos visitantes do evento.
Com entrada franca, o festival celebra os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.
Além da gastronomia, o evento se organiza em quatro eixos:
- Artesanato, com exposição e venda de produtos
- Agricultura familiar, com espaço dedicado à valorização do pequeno agricultor e da cultura alimentar regional
- Comércio, serviço e turismo, com estandes de empresas de origem italiana, cidadania e turismo regional
- Arte e cultura, que inclui teatro de marionetes, exposição fotográfica e apresentações de dança
A programação do Festival Itália vai de jogos coloniais, realizados em parceria com a Festa da Uva de Caxias do Sul, a shows que celebram a cultura italiana.
O público também poderá visitar feiras com queijos, temperos, vinhos, espumantes, drinques e produtos da agricultura familiar.
Entre os destaques está o Carnevalle di Venezia, de Nova Veneza (SC), que trará mais de 20 artistas desfilando com trajes típicos inspirados nas celebrações venezianas.
O evento é organizado pela Veveta Produções e Join Desafios, com parceria institucional do Instituto RSNASCE e apoio da Câmara Italiana de Comércio e do Consulado-Geral da Itália.
Serviço
- O quê: Festival Itália
- Quando: sábado (15) e domingo (16), das 10h às 20h
- Onde: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Av. Loureiro da Silva, 255, Porto Alegre)
- Quanto: entrada gratuita
Programação
Durante todo o evento
- Jogos coloniais em parceria com a Festa da Uva de Caxias do Sul
- Feira Agricultura Familiar
- Feira italiana de vinhos, espumantes e cervejas gaúchas
Sábado (15)
- 11h: Show com Fabiano La Falce
- 12h: Apresentação Coral I Canterini Calabresi e Maestro André Arossi
- 12h30min: Grupo de Filò Urta Con La Pansa (Pinto Bandeira)
- 13h: Le Farfalle (Bento Gonçalves)
- 14h30min: Grupo de Dança Stella D'Itália (Garibaldi)
- 15h30min: Show Ragazzi Dei Monti (Monte Belo do Sul)
- 15h30min: Tombo da Poleta
- 18h: Samba da Ferraro (Samba em ritmo de Tarantela)
- 19h: Show Grupo Girotondo (Caxias do Sul) e Carnevalle di Venezia
Domingo (16)
- 10h: Missa oficial (Celebração Religiosa)
- 12h: Acolhimento/recepção Neno e Nena (personagens típicos da cultura italiana)
- 14h: Show Tenor Giovanni Marquezeli
- 16h: Baile típico com show do Grupo Girotondo (Caxias do Sul)
- 18h: Samba da Ferraro (Samba em ritmo de Tarantella)
*Produção: Maria Clara Centeno