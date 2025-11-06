Com diálogo inédito encenado ao vivo, clássico do cinema gaúcho terá exibição gratuita na Capital

Filme esteve entre os pioneiros da indústria cinematográfica no Estado, na década de 1980. Reprodução / Reprodução

A Mostra Política de Cinema vai exibir um super clássico do cinema gaúcho na próxima semana. Com a presença dos diretores, atores e do músico Nelson Coelho de Castro, o público poderá assistir Verdes Anos (1984) de forma gratuita.

Além da exibição e discussão da obra, os atores Werner Schünemann e Márcia do Canto voltam a interpretar seus papéis em um texto inédito. Acompanhados por Nelson, eles retornam a seus personagens para imaginar uma possível sequência da história.

— É uma surpresa e uma homenagem ao (Carlos) Gerbase, ao Giba (Assis Brasil) e ao cinema do Rio Grande do Sul, com um texto inédito do Diego Müller, diretor artístico contratado para a mostra — conta a diretora do Memorial do Legislativo e organizadora da Mostra Mariana Abascal.

As projeções serão nos dias 10, no Memorial do Legislativo (Rua Duque de Caxias, 1029), e 11, na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736), sempre às 19h.

A mostra faz parte das comemorações aos 190 anos da Assembleia Legislativa do RS, instituição cujo Departamento de Cultura é dirigido por Michele Limeira.

A partir do trabalho de Mariana Abascal, que lidera o Memorial e as celebrações de aniversário, a instituição já exibiu filmes de Tabajara Ruas e no mês passado colocou corais e uma orquestra para tocar ao vivo com O Tempo e o Vento (2013).

Ponto de partida

— Foi por causa desse filme que eu dei meu primeiro autógrafo — lembra Schünemann, que interpretou Nando, um dos protagonistas da produção.

Se foi um início de sucesso para sua carreira de ator, foi também o ponto de partida da indústria de cinema gaúcha. O filme ficou 11 semanas em cartaz e reuniu mais de 140 mil espectadores, segundo o Portal do Cinema Gaúcho.

Junto com Deu pra ti, anos 70 (1981), Coisa na roda (1982) e Inverno (1983), Verdes Anos inaugurou a abordagem de temas urbanos do RS nas telonas. Filmado em 35mm, a história acompanha um grupo de jovens na transição entre fim da adolescência e o início da vida adulta.

Ele comemora a exibição do filme e a decisão da ALRS de fazer essa série de eventos culturais para comemorar seu aniversário. Com anos de envolvimento com a política cultural, o ator chama atenção para a raridade escolha.

— É raríssimo isso acontecer no Brasil. Não é assim que as assembleias e as câmaras comemoram, então tem que elogiar — comenta.