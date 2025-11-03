Com clássicos atemporais, lista de mais vendidos do primeiro fim de semana da Feira do Livro surpreende

Saiu a lista das obras mais vendidas no primeiro fim de semana da Feira do Livro de Porto Alegre - e a surpresa é grande.
O ranking é liderado por um super clássico, 1984, de George Orwell, publicado originalmente em 1949.
Outros títulos emblemáticos (mesmo) fazem parte da lista, de Franz Kafka a Shakespeare.
É possível que isso tenha relação com o preço (muitos desses livraços são de domínio público e, portanto, vendidos a valores mais baixos).
Mas uma coisa é fato: o que é bom nunca sai de moda.
Livros mais vendidos na Feira do Livro de Porto Alegre - Primeiro final de semana
- 1984 - George Orwell - Principis
- O segredo final - Dan Brown - Editora Arqueiro
- A metamorfose -Franz Kafka -Principis
- Orgulho e preconceito - Jane Austen- Editora Garnier
- Contos fantásticos - Guy de Maupassant - L&PM
- Hamlet - William Shakespeare - L&PM
- O diário de Anne Frank - Anne Frank - Record
- O jardim secreto - Frances Hodgson Burnett - Principis
- Procure nas cinzas - Charlie Donlea - Faro Editorial
- Viver a palavra 2026 - Flores Paulinas - Paulinas