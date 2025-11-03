Com clássicos atemporais, lista de mais vendidos do primeiro fim de semana da Feira do Livro surpreende

O primeirão da lista. Principis / Divulgação

Saiu a lista das obras mais vendidas no primeiro fim de semana da Feira do Livro de Porto Alegre - e a surpresa é grande.

O ranking é liderado por um super clássico, 1984, de George Orwell, publicado originalmente em 1949.

Outros títulos emblemáticos (mesmo) fazem parte da lista, de Franz Kafka a Shakespeare.

É possível que isso tenha relação com o preço (muitos desses livraços são de domínio público e, portanto, vendidos a valores mais baixos).

Mas uma coisa é fato: o que é bom nunca sai de moda.

Livros mais vendidos na Feira do Livro de Porto Alegre - Primeiro final de semana