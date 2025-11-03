Com bastidores e revelações, Daniel Scola lança livro sobre seus 30 anos de jornalismo

Antes de tudo acontecer, ele pensava em escrever sobre as aventuras que viveu no jornalismo apenas quando se aposentasse. Aí veio o câncer e mudou tudo.

Sobrevivente de um tipo raro da doença, o meduloblastoma (tumor cerebral incomum em adultos), o jornalista Daniel Scola estreou no universo literário em 2024, com a obra Aluno da Tempestade (Editora Citadel, 224 páginas). Dedicou-se, na época, a narrar a tormenta pela qual passou a partir do diagnóstico assustador, em 2021.

Agora, ele está de volta, com um novo título: Antes da Tempestade (BesouroBox, 184 páginas), que lançará no próximo domingo (9), na Feira do Livro de Porto Alegre (leia os detalhes no fim do texto).

O texto narra 30 anos de jornalismo, com detalhes saborosos de suas 19 coberturas internacionais e muito mais.

— Não era para ser agora. Era para ser em 2040, mas veio a doença e eu quase morri. Achei melhor não esperar até me aposentar — brinca Scola, que, apesar de tudo, nunca perdeu o bom humor e segue fazendo amigos e inspirando pessoas por onde passa.

Com orelha de Cyro Silveira Martins Filho e prefácio do também jornalista Marcelo Rech, a obra é uma oportunidade para conhecer um pouco melhor o profissional (e o ser humano) que cobriu terremotos no Japão e no Chile, anunciou ao vivo a escolha do Papa Francisco ("É argentino! É argentino!") e acompanhou de perto os principais fatos políticos que marcaram o Brasil nos últimos anos.

O livro também fala da vida pós-enfermidade, incluindo os novos passos na profissão. Scola jamais pensou em desistir e segue lutando para recuperar a voz. Enquanto isso, faz o que sabe fazer melhor.

— Perdi muito com a doença, mas não perdi uma coisa: a capacidade de contar histórias — conclui o Jornalista, assim mesmo, com "J" maiúsculo.

Serviço

BesouroBox / Divulgação