Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

19 coberturas internacionais
Notícia

Com bastidores e revelações, Daniel Scola lança livro sobre seus 30 anos de jornalismo

"Antes da Tempestade" narra as histórias vividas antes do câncer por um dos comunicadores mais admirados do RS

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS