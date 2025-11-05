Com balada 50+ criada em Porto Alegre, jornalista Ana Paula Padrão celebra 60 anos

Balada voltada ao público 50+ que nasceu em Porto Alegre e vem lotando casas noturnas Brasil afora, a Gudinaite caiu nas graças de uma celebridade: a jornalista Ana Paula Padrão.

Conhecida por ter apresentado, durante anos, programas jornalísticos na TV Globo e, mais recentemente, o Master Chef, na Band, Ana Paula ouviu maravilhas sobre a festa, conheceu Patricia Parenza, idealizadora da Gudinaite, em um evento e, a partir dali, as coisas se desdobraram.

— Ela disse que queria muito participar e que iria entrar em contato. Aí, um belo dia, ela me chamou e falou do aniversário — conta Patricia, que comanda a mesa de DJ ao lado do amigo Diego de Godoy.

A jornalista chamou a dupla para animar a celebração de seus 60 anos, em São Paulo.

Será um festão para 400 convidados, numa boate do bairro Pinheiros, no próximo dia 27 (por onde a Gudinaite já passou várias vezes). Patrícia e Diego estão preparando uma playlist especial, com grandes sucessos da música disco da década de 1970, marca registrada dos eventos.

E as festas não param: a última do ano, em Porto Alegre, será neste sábado (8) no Encouraçado Butikin.

Depois, os dois seguem para São Paulo, Florianópolis, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e para a capital paulista novamente, para encerrar a temporada 2025.

