Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Em São Paulo
Com balada 50+ criada em Porto Alegre, jornalista Ana Paula Padrão celebra 60 anos

Fã da Gudinaite, Ana Paula receberá 400 convidados para festa ao som de música disco dos anos de 1970

