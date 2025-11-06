Com árvore de 10 metros e programação gratuita, Cais Embarcadero promete "maior Natal que Porto Alegre já viu"

A promessa é ousada: fazer "o maior evento natalino de Porto Alegre já viu". O Cais Embarcadero prepara decoração especial e uma série de atrações gratuitas (que se estenderão ao Centro Histórico) a partir do próximo dia 29, para festejar um baita Natal à beira do Guaíba.

Será a primeira grande celebração do gênero no local, e a intenção, segundo Eugênio Corrêa, idealizador do empreendimento, é "fazer história", com uma experiência sensorial a céu aberto.

— Vai ser incrível — garante o empresário.

Haverá luzes, sons e cenografia, incluindo uma árvore de 10 metros, Vila de Natal, trenó e renas de 2,5 metros e guirlandas de 3 metros. Detalhe: o Papai Noel vai chegar de lancha.

Apresentado pela CEEE Equatorial, com patrocínio da prefeitura de Porto Alegre, o evento no Cais — chamado de Natal Alegre — será inspirado nos grandes espetáculos natalinos de Gramado, Curitiba, Nova York e Orlando.

— Temos público desde a manhã, quando o parque abre, por isso tivemos a preocupação de trazer uma decoração que fosse especial também durante o dia, mesmo antes da iluminação atuar. Mas recomendo que os visitantes tenham as duas experiências: durante o dia, com as cores e dimensões dos elementos, e à noite, com a iluminação de Natal transformando os objetos — diz Fabiana Marcon, superintendente do Cais Embarcadero.

Empresas de referência estão envolvidas no projeto, como a Encantum Gramado (cenografia), a Cia Atmosfera (com as atrações artísticas), a Inventa Evento (produção executiva) e a Propaganda Futebol Clube (na campanha de comunicação).

O que vai ter na decoração

Árvore de Natal de 10 metros, com iluminação cênica sincronizada

Trenó e renas de 2,5 metros de altura

Presépio infantil

Guirlandas de 3 metros

Torre natalina de 5 metros

Estruturas instagramáveis e interativas

Projeções luminosas em 80 metros da parede no armazém

A programação

Como nos espetáculos natalinos mundo afora, o Natal Alegre terá atrações diferentes, para oferecer ao público a possibilidade de assistir a vários shows, um a cada dia.

Cortejo Natalino, A Fantástica Fábrica de Brinquedos, Os Duendes de Natal e o Presépio Vivo, são algumas das atrações que estarão no palco do Cais Embarcadero e na Rua dos Andradas, no Centro Histórico.

Além dos espetáculos artísticos apresentados pela Cia Atmosfera, o público poderá acompanhar a chegada do Papai Noel, corais natalinos e fogos de artifício.

— Vai ser possível interagir com os elementos gigantes, coloridos de dia e iluminados à noite, além de assistir aos espetáculos. O Papai Noel chegará de barco, obviamente, e vai com as suas ajudantes para sua casa, na Vila de Natal, receber as crianças. O evento foi todo pensado para enfeitar a cidade e resgatar a alegria. Depois de um período de recuperação tão complexo, chegou a hora de celebrar — destaca Fabiana.

A ideia, além de envolver a população de Porto Alegre, é fazer do Natal Alegre um novo atrativo turístico da cidade, para movimentar a economia local.

O objetivo dos organizadores é atrair mais de 500 mil visitantes durante o período, consolidando Porto Alegre como destino de viagem neste fim de ano.

Programação completa

Natal Alegre no Cais Embarcadero

Abertura oficial do evento

Data: 29 de novembro, a partir das 17h30min

Atrações: show com o tenor Felipe Menegat, espetáculo Chegada do Papai Noel de lancha com Cia Atmosfera, show de fogos de artifício e acendimento da árvore de Natal

Desfile natalino com Cia Atmosfera e chegada do Papai Noel de lancha

Datas: quartas, sábados e domingos (30 de novembro, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20 e 21 de dezembro)

Espetáculo Natalino com Cia Atmosfera

4 de dezembro: Cirkaria e o Reino do Natal

11 de dezembro: Duendes do Natal

18 de dezembro: Fantástica Fábrica de Brinquedos

23 de dezembro: Ato de Natal - Presépio Vivo

Apresentação de Coro Natalino com Show de Fogos de Artifício

Datas: 5, 12, 19 e 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2026

Caravana Coca-Cola

Data: 11 de dezembro (começa no Centro Histórico e entra no Cais Embarcadero)

Decoração

Datas: 29 de novembro a 4 de janeiro de 2026

Detalhes: inclui Vila de Natal no gramado central com casa do Papai Noel, árvore de 10m, presépio infantil e trenó, pórticos, iluminação cênica e projeção mapeada no Armazém A7

Natal Alegre no Centro Histórico (algumas datas ainda podem sofrer alterações)

Caravana Coca-Cola

Data: 11 de dezembro (começa no Centro Histórico e entra no Cais Embarcadero)

Desfile Natalino com Cia Atmosfera

Local: Rua dos Andradas

Datas: 2 e 9 de dezembro

Local: Mercado Público

Data: 16 de dezembro

Apresentação do Coro Natalino

Local: Escadaria da Basílica Nossa Senhora das Dores

Data: 9 de dezembro

Local: Mercado Público

Data: 16 de dezembro

Decoração

Datas: 29 de novembro a 4 de janeiro de 2026

Locais: Av. Sepúlveda, Av. Mauá, Av. Pres. João Goulart, Rua dos Andradas e Rua Whashington Luiz / Rua General Salustiano

Serviço

O quê: Natal Alegre

Natal Alegre Data: de 29 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026

de 29 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 Horário: nos dias úteis, das 11h às 22h30min; nos finais de semana, das 10h às 22h30min

nos dias úteis, das 11h às 22h30min; nos finais de semana, das 10h às 22h30min Local: Cais Embarcadero (Av. Mauá, 1050, Armazém 7) e pontos do Centro Histórico de Porto Alegre

Cais Embarcadero (Av. Mauá, 1050, Armazém 7) e pontos do Centro Histórico de Porto Alegre Quanto: Entrada franca

Entrada franca Classificação: Destinado a todos os públicos

Ficha técnica