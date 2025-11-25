Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Repercussão
Notícia

Classe artística comenta demissão de Antonio Hohlfeldt: "Entregou às pessoas o que dona Eva Sopher sonhou"

Exoneração foi oficializada nesta terça-feira, dias depois do então presidente da Fundação Theatro São Pedro anunciar a suspensão dos espetáculos do Multipalco por falta de pessoal

Carlos Redel

