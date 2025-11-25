Classe artística comenta demissão de Antonio Hohlfeldt: "Entregou às pessoas o que dona Eva Sopher sonhou"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

À frente da Fundação Theatro São Pedro desde 2018, substituindo ninguém menos que Eva Sopher, o jornalista Antônio Hohlfeldt teve a sua exoneração confirmada pelo Palácio Piratini nesta terça-feira (25). Apesar de ser uma medida de impacto no meio cultural, já era esperada.

Isto porque, há duas semanas, Hohlfeldt anunciou que teria de suspender a programação do Multipalco Eva Sopher em 2026 por falta de pessoal.

À coluna de Rosane de Oliveira, os secretários da Cultura, Eduardo Loureiro, e da Casa Civil, Artur Lemos, alegaram que foram pegos de surpresa com a decisão do, agora, ex-presidente da Fundação. Além disso, a dupla confirmou as atividades no espaço recém-concluído.

A decisão desta terça, mesmo não sendo uma surpresa, repercutiu em meio à classe artística. Entre os que toparam falar com a coluna, foi unânime os elogios de que Hohlfeldt era um gestor próximo dos artistas, bem como um realizador. Afinal, foi sob a sua gestão que o Multipalco, finalmente, foi entregue ao público gaúcho.

— Um espaço que cresce, precisa de pessoas — afirma a coreógrafa Carlota Albuquerque, reiterando o protesto feito pelo ex-presidente. — Eu fico cheia de pesares pela falta de pessoas e de cuidado nesse complexo tão importante para o Brasil e o mundo. Não é só um espaço de espetáculos, é formativo. Não consigo entender toda essa estrutura desabar, com projetos superinteligentes (acontecendo).

Para Mariana Abascal, diretora do Memorial do Legislativo e organizadora da Mostra Política de Cinema, Hohlfeldt é um gestor de construção e sabe que, para isso, é necessário estar cercado por pessoas que, juntas, conseguem "juntar o sonho e a realidade e fazer disso algo extraordinário e palpável":

— O Antonio não "caiu", ele ergueu um complexo inteiro, atravessou, com muita competência, questões complexas, tanto na estrutura, como na burocracia, enfrentou a pandemia mundial e a enchente local. Sobretudo, e apesar de tudo, entregou às pessoas, de forma concreta, o que dona Eva Sopher sonhou. Orgulho imenso desse parceiro da cultura e das artes.

Agradecimentos

Um dos idealizadores do Porto Verão Alegre, Zé Victor Castiel não quis se aprofundar nas questões políticas que envolvem a demissão de Hohlfeldt, uma vez que garante não saber dos impasses internos que levaram à decisão do governo do Estado. Porém, lamentou a demissão do agora ex-presidente da Fundação Theatro São Pedro, já que o considera um amigo de longa data e um "excelente gestor cultural".

— Acho que posso creditar, dando para o Antonio 50% do mérito e outros 50% para a Sedac, a inauguração do complexo do Multipalco, sonho da dona Eva Sopher. E é um grande feito, pois conseguiram fazer isso depois de muitos esforços, com a ocorrência de grandes intempéries, primeiro com a pandemia e depois uma enchente. Então, agora, desejo muita sorte para o Toninho — diz Castiel.

Flávio Leite, presidente da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors), também enfatizou o trabalho de Hohlfeldt:

— Quero enaltecer todo esse período em que o professor Antonio Hohlfeldt foi presidente da Fundação Theatro São Pedro. Ele lutou pela inauguração do Multipalco, pela reforma do Theatro São Pedro e, principalmente, abriu as portas do Multipalco Eva Sopher para a nossa Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Então, agradecer e exaltar muito o excelente trabalho que ele fez até aqui.

Reivindicação

Procurado pela coluna, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Rio Grande do Sul (Sated/RS) reenviou a nota emitida em 17 de outubro, na qual reivindicava "a abertura de concurso público para o provimento de cargos efetivos nas áreas técnicas e administrativas da Sedac, como medida indispensável ao fortalecimento, à continuidade e à sustentabilidade das políticas culturais no Estado".

O documento ainda reforça que "a ausência de um quadro técnico permanente compromete a execução das políticas públicas de cultura e a continuidade de programas fundamentais de fomento, preservação da memória, gestão de equipamentos culturais e formação artística".

A nota do governo, divulgada após reunião de Hohlfeldt com o chefe da Casa Civil, diz que Fabiam Thomas, secretário adjunto da Cultura (Sedac), responderá interinamente até a definição de novo presidente da Fundação, gestor da área da cultura, a ser anunciado nos próximos dias.