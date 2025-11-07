Cinco títulos de autores do RS para comprar na Feira do Livro de Porto Alegre, veja o vídeo

Já vou logo me desculpando. Indicar apenas cinco obras, entre tantas escritas por autores do RS, na Feira do Livro de Porto Alegre, é mais do que tarefa inglória. É quase impossível.

A convite da Rafaela Knevitz, que integra a equipe de creators de GZH, fiz a lista e fui com ela até a Praça da Alfândega gravar o vídeo que você vê a seguir.

Abaixo, saiba mais sobre as cinco obras e por que considero boas dicas.

Minhas cinco indicações

1) Box Dose Única - Martha Medeiros e Luis Fernando Verissimo (Editora Vitrola)

As capas da coleção Dose Única. Vitrola Editora / Divulgação

É lançamento e já é um clássico, porque reúne dois craques da crônica, de um jeito leve e criativo.

Os livros têm ilustrações luxuosas (de Daniel Kondo, no caso de Martha Medeiros) e do próprio Luis Fernando Verissimo (no caso do livro dele, organizado pelos filhos, Fernanda e Pedro).

Na Feira, o box está à venda, com desconto, por R$ 100, na banca da Vitrola. Clicando aqui, você encontra no site da editora, que é de Frederico Westphalen, por R$ 119,90.

2) O Avesso da Pele (Cia das Letras), de Jeferson Tenório

A obra premiada, vendida para mais de 10 países. André Ávila / Agência RBS

Não é lançamento, mas merece ser lido, especialmente depois de ter sido alvo de polêmica no ano passado. Para quem não lembra, o livro de Jeferson Tenório (premiadíssimo, diga-se de passagem) foi censurado no interior do RS.

O texto aborda um tema de grande relevância: o racismo estrutural, aquele que vive em nós, mesmo que a gente não se dê conta. E, para além disso, é uma ótima leitura.

Está à venda na Feira do Livro, na banca da Livraria Isasul, por 63,90 (preço já com desconto). Você também pode comprá-lo no site da editora, por R$ 79,90, clicando aqui.

3) Por onde o tempo passa (Editora Maralto), de Leticia Wierzchowski

Capa do livro. Maralto / Divulgação

Não tem erro, qualquer texto da Leticia Wierzchowski, autora do clássico A Casa das Sete Mulheres, vale a leitura. No caso desta obra, é lançamento.

Trata-se de um livro inédito de 70 crônicas, escritas ao longo de mais de uma década como colunista de Zero Hora. Os textos foram escolhidos a dedo por Luís Henrique Pellanda, responsável pela seleção e organização da coletânea. São "histórias francamente pessoais e carinhosas", sobre o tempo, o passado e as memórias da autora.

Por enquanto, está à venda na banca da Isasul, na Feira do Livro, por 47,90 (preço já com desconto). Em breve, estará disponível no site da editora.

4) Perigo na Esquina (L&PM, de Tailor Diniz

Tailor com seu novo livro. Duda Fortes / Agencia RBS

Vai por mim: com estrutura de romance policial e um detetive impagável no papel principal (chamado A. Boccanera), este livro tem tudo o que um boa leitura pede (ambição, traição e luta por poder).

Sem contar que Tailor Diniz, em 2024, foi finalista do Prêmio Jabuti (com Os Canibais da Rua do Arvoredo), principal distinção literária do país.

O novo enredo também se passa em Porto Alegre (uma marca do autor), em duas regiões da cidade — o bairro Farrapos e o Centro Histórico.

Você encontra a obra na banca da L&PM, na Feira do Livro, por 55,90 (já com desconto). Também dá para comprar direto no site da editora, por R$ 69,90, clicando aqui.

5) Antes da Tempestade (BesouroBox), de Daniel Scola

Capa do livro. BesouroBox / Divulgação

É lançamento e é o segundo livro do jornalista Daniel Scola (o primeiro foi Aluno da Tempestade, sobre a tormenta enfrentada ao descobrir um câncer).

Nesta obra, esse baita comunicador relata sua história de 30 anos no jornalismo e fala da vida pós-doença, incluindo os novos passos na profissão. Scola jamais pensou em desistir e segue lutando para recuperar a voz.

O livro está à venda na banca da BesouroBox, na feira, por R$ 52 (com desconto). Outra opção é adquirir via site da editora, pelo mesmo valor promocional, clicando aqui.

Mais cinco títulos gaúchos (de lambuja) que indico de olhos fechados

O bom nazista - de Samir Machado de Machado - romance policial no melhor estilo Agatha Christie

Cecilia, Antonio e eu - de Rosane Tremea - romance de "autoficção"

O que Não Tem Censura nem Nunca Terá - de Márcio Pinheiro - livraço sobre Chico Buarque e a repressão artística na ditadura civil-militar

Maurício Sirotsky Sobrinho - O Som de uma Vida, de Tulio Milman - um prato cheio para quem gosta de boas biografias