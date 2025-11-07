Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Dicas da Ju Bublitz
Opinião

Cinco títulos de autores do RS para comprar na Feira do Livro de Porto Alegre, veja o vídeo

Priorizei lançamentos e obras que merecem ser lidas pela qualidade e atualidade

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS