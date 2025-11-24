Cinco mil cartinhas para o Papai Noel estão esperando para serem adotadas nos Correios do RS

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Cartinhas para o Papai Noel estão disponíveis para adoção no Rio Grande do Sul. Correios / Divulgação

"Oi, Papai Noel, meu nome é Emanuelly e eu tenho 7 anos. Eu fui uma criança muito boazinha esse ano! Ajudei minha mamãe, eu fiz minhas tarefas e fui legal com meus amigos".

Este trecho está presente em uma das cinco mil cartinhas que estão disponíveis para adoção no Rio Grande do Sul dentro da campanha Papai Noel dos Correios. O projeto é uma iniciativa que promove solidariedade no país inteiro há 36 anos.

A corrente do bem une esforços da estatal e da sociedade para atender os pedidos de presentes de crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que, mesmo assim, não deixam de sonhar.

A adoção das cartinhas acontece nas modalidades física e digital nos oito municípios gaúchos que participam da campanha neste ano. Em Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo, a adoção pode ser feita tanto de forma presencial, na agência central de cada município, como pelo blognoel.correios.com.br.

Entre os presentes mais pedidos nas cartinhas estão bolas de futebol, bonecas, carrinhos de controle remoto, bichinhos de pelúcia, material escolar, roupas e bicicletas.

Para a entrega dos presentes, madrinhas e padrinhos devem levar os presentes nas agências centrais das oito cidades que participam da campanha no Rio Grande do Sul. Apenas em Porto Alegre, além da agência central, que fica na Rua Siqueira Campos, 1.100, existem mais cinco pontos de entrega:

Agência Moinhos de Vento (Rua Coronel Bordini, 555)

Agência Ipanema (Avenida Eduardo Prado, 2165)

Agência Nova Restinga (Avenida João Antônio Silveira, 1825)

Agência São João (Rua Vinte e Cinco de Julho, 46)

Agência Vila Jardim (Avenida Protásio Alves, 5718)