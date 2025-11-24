Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Natal mais feliz
Cinco mil cartinhas para o Papai Noel estão esperando para serem adotadas nos Correios do RS

Campanha segue até o dia 10 de dezembro; em todo o Estado, oito cidades estão participando da iniciativa solidária

Carlos Redel

