Cidade gaúcha prepara Festival do Xis e projeta vender mais de 30 mil lanches em três dias

Santa Maria tem 650 estabelecimentos com xis no cardápio — um a cada 418 habitantes. Nada mais natural, portanto, do que promover uma baita festa para celebrar o lanche na chapa preferido dos gaúchos.

Então anota aí: a terceira edição do Festival do Xis ocorre a partir da próxima sexta-feira (14) e vai até domingo, 16 de novembro. Dessa vez, o evento será realizado na Gare, a antiga Estação Ferroviária.

Inaugurado em 1885, o local operou como terminal até 1996. Foi tombado como patrimônio histórico municipal em 2000 e recentemente passou por revitalização para se tornar um centro cultural e de lazer.

Serão 20 operações de xis no evento, que poderão, inclusive, ser pedidos via aplicativo (Delivery Much). Além disso, haverá competição entre os lanches, em duas categorias: "xis tradicional destaque", avaliada por voto popular, e "xis sabor inovação", julgada por uma comissão.

A expectativa da organização é de receber mais de 35 mil pessoas e superar os 30 mil lanches que foram vendidos no ano passado.

Enquanto isso, a distinção de “Cidade do Xis”, segue em disputa. Canoas, na Região Metropolitana, também reivindica a denominação, mas Santa Maria não abre mão do título.

— O xis é nosso lanche identitário, está na alma do santa-mariense — reforça Ronie Gabbi, secretário de desenvolvimento Econômico e Inovação do município.

Serviço

O que: Festival do Xis de Santa Maria

Festival do Xis de Santa Maria Quando: 14 a 16 de novembro

14 a 16 de novembro Onde: Gare (Largo da Estação Irmão Estanislau, s/n - Centro, Santa Maria)

Gare (Largo da Estação Irmão Estanislau, s/n - Centro, Santa Maria) Quanto: entrada gratuita