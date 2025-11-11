China, Quirguistão, Moldávia, Tajiquistão e mais: um relato de viagens que vai além do óbvio

Aidir Parizzi correu o mundo nas últimas décadas. Viveu em oito países e conheceu 110 nações, chegando a lugares longínquos e inacessíveis para muitos de nós, como Duxambé (Tajiquistão), Qufu (China) e Riga (Letônia). Dessas aventuras, nasceu uma trilogia literária. A terceira obra da série, Pátria Estrangeira (BesouroBox), será lançada neste sábado (15), na Feira do Livro de Porto Alegre (leia os detalhes no fim do texto).
Santa-cruzense radicado com a família em Londres há 15 anos, Aidir é um viajante que vai além do óbvio, inclusive nos textos.
Engenheiro mecânico formado pela UFRGS, ele vem cruzando fronteiras desde cedo, com o olhar de quem lê muito e se interessa por história, geopolítica e economia. Ele não se pauta por "destinos instagramáveis", muito menos pelos famigerados modismos das redes sociais.
Graças à profissão, como executivo em multinacionais, acumula mais de 2 mil trechos aéreos percorridos até aqui, em viagens a trabalho e a estudo. E registra o que vê e sente por compulsão, necessidade e destino. É um escritor do tipo que não fica na superfície.
Com orelha de Martha Medeiros, Pátria Estrangeira se debruça sobre a Ásia, o mundo árabe, a Europa e as Américas e, veja só, o Brasil — com o olhar de quem vê de fora, cáustico e crítico na medida.
O livro é um convite não apenas a tomar o primeiro avião rumo a qualquer lugar, mas, principalmente, a compreender a trajetória das nações e suas expressões culturais, sem preconceitos, de um jeito gostoso de ler.
Como destaca Martha, Aidir "escreve bem e ensina história com uma leveza quase irretocável". Além disso, dá show de alteridade (algo tão em falta em tempos de nacionalismos exacerbados e xenofobia). Em países que costumamos "chamar de exóticos", ressalta o autor, "os exóticos somos nós".
— Uma das coisas que aprendi nessa jornada foi a não me apegar a certezas. O mundo é grande. Temos muito a aprender — reflete o autor.
Serviço
- O quê: lançamento de Pátria Estrangeira (BesouroBox)
- Quando: dia 15 de novembro (sábado)
- Onde: na Feira do Livro de Porto Alegre
- Horário: às 17h haverá bate-papo na Sala Vitrine de Lançamento, no Clube do Comércio (Andradas, 1085 - 4°andar), e às 18h, a sessão de autógrafos na praça
- Onde comprar o livro: na banca da BesouroBox, na feira, ou no site da editora, clicando aqui
- Santa Cruz do Sul: também haverá lançamento e sessão de autógrafos em Santa Cruz do Sul, na Livraria Iluminura, na mesma data (15), às 10h30min. O livro também estará à venda no local