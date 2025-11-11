Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Lançamento
Notícia

China, Quirguistão, Moldávia, Tajiquistão e mais: um relato de viagens que vai além do óbvio

Gaúcho Aidir Parizzi, que já viveu em oito países e conheceu 110 nações, lança  "Pátria Estrangeira" na Feira do Livro de Porto Alegre

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS