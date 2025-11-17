Casa de Cultura Mario Quintana inaugura novo jardim no terraço; veja fotos

O novo jardim sensorial da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, está pronto e já tem data de inauguração marcada: dia 25 de novembro, às 18h (leia os detalhes no fim do texto). É o Terraço Petrobras, cujo projeto foi revelado em primeira mão aqui na coluna.

Com vista panorâmica para Centro Histórico e para o Guaíba, a novidade é um presente pelos 35 anos do complexo artístico ligado à Secretaria de Estado da Cultura. O acesso será 100% gratuito.

Localizado no sétimo andar do prédio (entre as famosas cúpulas), o espaço foi concebido pelos arquitetos José Roberto Weber Salvi e Raimundo Giorgi, com paisagismo da agrônoma Cláudia Litvin. A ideia é que seja um refúgio de contemplação e descompressão.

Para isso, o jardim valoriza plantas nativas (com espécies do Pampa e da Mata Atlântica, do butiá à erva-mate) em meio a seixos, areia, saibro e brita, que instigam os cinco sentidos.

A instalação preserva todas as características do conjunto histórico tombado, sem perfurações nos pisos originais.

Outro ponto de destaque é a acessibilidade. Com rampas que permitem chegar às bordas, o terraço pode ser visitado inclusive por cadeirantes.

Parceria com a Petrobras

O terraço foi viabilizado pela Petrobras, mais nova patrocinadora da Casa de Cultura, por meio de edital do Programa Petrobras Cultural.

A empresa ainda vai proporcionar o Plano Bianual da Casa, que teve início no mês de agosto e terá vigência até julho de 2027, com investimento total de R$ 3,2 milhões pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

O valor corresponde a mais de 50% dos recursos necessários para executar o plano, garantindo a manutenção de diversas atividades culturais gratuitas.

Segundo jardim

O jardim sensorial do Terraço Petrobras será o segundo a ser inaugurado pela casa, que também conta desde 2002 com o Jardim Lutzenberger, no quinto andar, com uma centena de espécies da paisagem cultural agrícola sulina, entre plantas alimentícias, medicinais, temperos e ornamentais.

Serviço

O verde do jardim, com uma das cúpulas ao fundo. Gui Rangel / Divulgação