Casa de Cultura Mario Quintana inaugura novo jardim no terraço; veja fotos

O novo jardim sensorial da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, está pronto e já tem data de inauguração marcada: dia 25 de novembro, às 18h (leia os detalhes no fim do texto). É o Terraço Petrobras, cujo projeto foi revelado em primeira mão aqui na coluna.
Com vista panorâmica para Centro Histórico e para o Guaíba, a novidade é um presente pelos 35 anos do complexo artístico ligado à Secretaria de Estado da Cultura. O acesso será 100% gratuito.
Localizado no sétimo andar do prédio (entre as famosas cúpulas), o espaço foi concebido pelos arquitetos José Roberto Weber Salvi e Raimundo Giorgi, com paisagismo da agrônoma Cláudia Litvin. A ideia é que seja um refúgio de contemplação e descompressão.
Para isso, o jardim valoriza plantas nativas (com espécies do Pampa e da Mata Atlântica, do butiá à erva-mate) em meio a seixos, areia, saibro e brita, que instigam os cinco sentidos.
A instalação preserva todas as características do conjunto histórico tombado, sem perfurações nos pisos originais.
Outro ponto de destaque é a acessibilidade. Com rampas que permitem chegar às bordas, o terraço pode ser visitado inclusive por cadeirantes.
Parceria com a Petrobras
O terraço foi viabilizado pela Petrobras, mais nova patrocinadora da Casa de Cultura, por meio de edital do Programa Petrobras Cultural.
A empresa ainda vai proporcionar o Plano Bianual da Casa, que teve início no mês de agosto e terá vigência até julho de 2027, com investimento total de R$ 3,2 milhões pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).
O valor corresponde a mais de 50% dos recursos necessários para executar o plano, garantindo a manutenção de diversas atividades culturais gratuitas.
Segundo jardim
O jardim sensorial do Terraço Petrobras será o segundo a ser inaugurado pela casa, que também conta desde 2002 com o Jardim Lutzenberger, no quinto andar, com uma centena de espécies da paisagem cultural agrícola sulina, entre plantas alimentícias, medicinais, temperos e ornamentais.
Serviço
- O quê: inauguração do Terraço Petrobras da Casa de Cultura Mario Quintana, com a performance Escuta do Agora no Jardim Sensorial, das artistas Carina Sehn e Carina Levitan
- Quando: dia 25 de novembro, terça-feira, às 18h
- Onde: no 7º andar da Casa de Cultura (Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico - Porto Alegre)
- Quanto: entrada franca
- Aviso: em caso de chuva, a inauguração será mantida e toda a ação será concentrada no espaço interno em frente ao jardim
- Visitação: após a inauguração, o espaço ficará aberto para visitação do público de terça a domingo, das 10h às 20h, e fará parte das visitas mediadas gratuitas oferecidas pela instituição. Mais informações no site www.ccmq.com.br e nas redes sociais em @ccmarioquintana