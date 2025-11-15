Casa Anselmi, novo centro cultural de Farroupilha e destino turístico do RS, ultrapassa 20 mil visitantes

Inaugurada em abril deste ano, a Casa Anselmi, novo centro cultural de Farroupilha, na Serra, ultrapassou a marca de 20 mil visitantes e prepara novidades. Com cogumelos e micélios gigantes de tricô do piso ao teto e paredes inteiras cobertas de lã, o casarão de 1934 (que já foi destaque aqui na coluna) vai ganhar uma cafeteria e um novo espaço de artes.

Batizada de Natureza Tecida, a exposição foi criada, fio a fio, pela designer Sandra Anselmi. É de cair o queixo.

Para se ter uma ideia da dimensão da obra, no porão, há fungos feitos à mão de três a cinco metros de altura (veja na foto ao lado). Na frente do prédio, até os plátanos receberam parte da instalação artística, que surpreende pela criatividade e pelo ineditismo.

Não por menos, o casarão restaurado viralizou nas redes e tem atraído visitantes de todos os tipos e origens, incluindo grupos que enfrentam depressão e pessoas com transtorno do espectro autista.

— É uma grande surpresa. O projeto tomou uma proporção gigantesca, inclusive como espaço de acolhimento. Por isso, decidimos ampliá-lo — conta Sandra, diretora de criação da tradicional Malharia Anselmi, fundada pela família em 1981.

O novo café (com design assinado pelo escritório gaúcho Gargioni Arquitetos, de Caxias do Sul) deve ser aberto entre abril e maio de 2026. Sandra também planeja criar um ambiente especial para receber e valorizar artistas do Rio Grande do Sul.

A casa transformada em centro de cultura pertenceu à família Pascoal, de Farroupilha, e foi comprada pelos Anselmi com a promessa de ser restaurada e preservada.

O compromisso não só está sendo cumprido, como superou as expectativas. O local já é um novo destino turístico gaúcho.

De onde veio a inspiração

Sandra Anselmi e sua obra. Angelo Dal Bo / Divulgação

Para criar a Natureza Tecida, Sandra Anselmi inspirou-se nos micélios, a parte vegetativa (em geral invisível a olho nu) dos fungos, que forma um conjunto de filamentos emaranhados na terra.

Eles são os responsáveis pela absorção de nutrientes e pela sustentação dos cogumelos, além de desempenhar papel importante na interação com outras plantas e na recuperação de solos.

Pela ligação com os conceitos de solidariedade e conexão, eles foram escolhidos como tema por Sandra, que se serviu de fios e sobras de resíduos da produção malheira da família. Todas as peças foram tricotadas pela artista.

