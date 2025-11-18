Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Havana
Cartaz do filme "A biblioteca de Jorge Furtado" concorre a prêmio internacional em Cuba

Com arte de Alex Sernambi, poster disputa competição no Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano

