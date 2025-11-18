Cartaz do filme "A biblioteca de Jorge Furtado" concorre a prêmio internacional em Cuba

O cartaz do filme mostra a biblioteca pessoal do cineasta. A Biblioteca de Jorge Furtado / Divulgação

O curta A biblioteca de Jorge Furtado, com produção da Cinemateca Paulo Amorim e direção de Glênio Póvoas e Luiz Alberto Cassol, foi selecionado para uma competição dedicada a cartazes de filmes.

É o Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, que vai de 4 a 10 de dezembro em Havana, Cuba.

O poster (que você vê acima) tem arte de Alex Sernambi e traduz com precisão o sentido da obra.

A produção, que está no circuito de festivais, explora a paixão do cineasta gaúcho pelos livros e a importância deles na sua filmografia, uma das mais premiadas e celebradas do país.