Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Na Cidade Baixa
Bar inspirado em religiões de matriz africana mais que dobrará de tamanho: "Estava pequeno para a nossa proposta"

Proprietários do Terreiro Bar Ancestral estão expandindo a sua estrutura para o prédio que fica ao lado, na Rua Luiz Afonso, em Porto Alegre

Carlos Redel

