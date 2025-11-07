Bagé é reconhecida pelo Iphae como parte da história das Missões Jesuíticas no RS

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) reconheceu a existência de fundamentos que ligam Bagé, na Campanha, às Missões Jesuíticas. A conclusão é celebrada na prefeitura, que busca a inclusão da cidade nas celebrações dos 400 anos das Reduções no Rio Grande do Sul, em 2026.

O reconhecimento veio a partir de uma solicitação da própria administração, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Segundo o Iphae, no Parecer nº 005/2025, “a ocupação do território do atual município de Bagé, ao longo da colonização europeia do território gaúcho, está atrelada ao desenvolvimento das Missões Jesuíticas”. O texto acrescenta que, por essa razão, “é plausível a inclusão do município nas comemorações”.

Na prática, isso pode se traduzir em investimentos no desenvolvimento turístico da região.

Para o secretário municipal de Cultura, Zeca Brito, a possibilidade representa um avanço.

— É um passo importantíssimo para a nossa história. Além de ter significado simbólico, o parecer nos permite reivindicar participação nas celebrações e recursos para melhorias no turismo — diz Zeca.

A prefeitura aguarda o retorno do governo do Estado sobre o pedido de inclusão. Com investimento inicial de R$ 50 milhões, o governo assinou 16 convênios com municípios, para requalificar museus e criar novos atrativos turísticos.

— Bagé sempre teve um papel relevante na formação do Rio Grande. Ser reconhecida como parte da história missioneira é motivo de orgulho e reforça a importância do município na origem e na identidade do Estado — destaca o prefeito Luiz Fernando Mainardi.

Origens

No parecer, o Iphae destacou o papel histórico do posto de Santa Tecla (onde hoje fica a cidade), fundado como estância missioneira. Em 1774, ele foi transformado em forte militar espanhol e, dois anos depois, acabou destruído pelas forças portuguesas de Rafael Pinto Bandeira.

Por sua localização estratégica entre as coxilhas, a região foi cenário de constantes disputas entre espanhóis e portugueses e contribuiu para a fixação das fronteiras do sul do país.