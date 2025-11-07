Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Origens
Notícia

Bagé é reconhecida pelo Iphae como parte da história das Missões Jesuíticas no RS

Decisão abre caminho para participação do município nas comemorações dos 400 anos das Reduções

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS