Avenida de Porto Alegre ganha álbum digital celebrando os fotógrafos e as paisagens da cidade

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Passarela conecta Unisinos ao colégio Anchieta. Imobi / Divulgação

A passarela da Avenida Nilo Peçanha, que conecta a Unisinos ao colégio Anchieta, ganhou um álbum digital para exibir, ao ar livre, imagens que ajudam a contar a história de Porto Alegre. A iniciativa é uma parceria entre Imobi e Fotoclube Porto-alegrense.

A ação, que conta com trabalhos de mais de 10 artistas, visa valorizar o olhar de quem registra a Capital sob diferentes perspectivas, como a arquitetura ao cotidiano, as paisagens urbanas e os detalhes que passam despercebidos no dia a dia.

— Queremos que a cidade se veja refletida nessas imagens, que são parte da nossa história coletiva. A fotografia é uma forma de eternizar momentos e de construir identidade — destaca Cássio Mensch, diretor de Marketing da Imobi.

Com curadoria do Fotoclube Porto-alegrense, a exposição em movimento também quer reforçar o papel da fotografia como expressão artística e ferramenta de valorização cultural.

— Reunimos fotógrafos que, com seus diferentes estilos e sensibilidades, ajudam a contar a história visual de Porto Alegre. Esta passarela é agora também uma galeria: aberta, viva e feita para a cidade — conclui Álvaro Bertoni Sanguinetti, presidente do Fotoclube Porto-alegrense.