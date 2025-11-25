Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Capital pelas lentes
Avenida de Porto Alegre ganha álbum digital celebrando os fotógrafos e as paisagens da cidade

Instalação fica na passarela que conecta a Unisinos ao colégio Anchieta, na Nilo Peçanha

Carlos Redel

