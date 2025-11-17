Ator Marcos Breda grava vídeo em apoio ao Multipalco, que suspendeu temporada 2026 por falta de pessoal

Radicado no Rio de Janeiro, Breda é um dos mais respeitados atores gaúchos. Gilberto Perin / Divulgação

Segue repercutindo na classe artística a decisão da Fundação Theatro São Pedro de suspender as atividades do Multipalco em janeiro de 2026 por falta de pessoal. É o maior e mais moderno complexo cultural do Estado que ameaça fechar as portas.

Primeiro artista a pisar no palco do Teatro Oficina Olga Reverbel, inaugurado em 2023 com a peça "O Homem e A Mancha", Marcos Breda postou vídeo nas redes sociais (veja abaixo) pedindo a resolução do impasse a Eduardo Leite.

— O governador, numa iniciativa merecedora de todos os elogios e reconhecimento público, garantiu os fundos necessários para realizar e concluir as obras do complexo. Não é possível que todo o esforço seja agora desperdiçado. Venho a público fazer este apelo, para que ele mais uma vez interfira nesse processo — disse Breda, um dos mais respeitados atores gaúchos, radicado no Rio de Janeiro.

A decisão de cancelar a temporada foi anunciada na última semana por Antonio Hohlfeldt, presidente da fundação. Ele argumenta que, com a conclusão da obra do Multipalco, viabilizada graças a investimentos do governo Eduardo Leite, em março deste ano, a estrutura triplicou.

— O problema é que o plano de cargos e funções é de 2014. Não serve mais para um espaço que ficou três vezes maior. Em mais de dois anos de tentativas, não conseguimos sensibilizar a Secretaria de Planejamento para isso e não temos mais como dar conta. Nossa esperança é o governador — diz Hohlfeldt.

Veja o vídeo de Marcos Breda

A proposta

A proposta de reestruturação prevê 25 cargos de gestão (hoje são 18), além de 20 vagas concursadas. É nada, diante do número total de servidores efetivos do Estado (237,6 mil vínculos).

O que diz o governo