Arte urbana ganha mais espaço no Centro Histórico de Porto Alegre

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O Centro Histórico de Porto Alegre vem trocando o cinza do concreto por uma paleta de cores vibrantes. Isso porque o projeto de revitalização do entorno da Travessa Passarinho, coordenado pelo programa Centro+, da Secretaria de Planejamento e Gestão da Capital, entrou em uma nova fase.

Após a entrega recente das obras de Giovana Balestrin, Brenda Klein e Ana Scarceli no prédio dos Correios, na rua Sete de Setembro, é a vez de Maick Lima da Silva, conhecido na cena artística como Maick Sei Lá, deixar novamente sua marca na região. O artista, que participou da primeira edição do Graffiti Sinfônico, volta agora para colorir um novo ponto do Centro.

A intervenção será realizada quase em frente ao Centro Administrativo Municipal, na rua General João Manoel. O prédio que receberá o mural pertence à Santa Casa de Porto Alegre, que acolheu a proposta de levar arte às suas paredes. Quem passar pelo local nos próximos dias poderá acompanhar o trabalho ganhando forma.

O mural que está sendo pintado por Maick, que teve as paredes recuperadas pela Prefeitura de Porto Alegre, é a terceira intervenção na região da Casa de Cultura Mario Quintana.