Após registrar 1,5 milhão de visitantes em 2025, Pipa Parade 2026 chegará a 18 cidades gaúchas na próxima vindima

Um dos principais movimentos culturais e turísticos criados para promover a vindima (colheita da uva) no Rio Grande do Sul está de volta. Foi lançado na manhã desta quarta-feira (12), em Garibaldi, na Serra, o Pipa Parade 2026.

Idealizado pela plataforma Wine Locals em parceria com o governo do Estado, o projeto une arte e enoturismo, transformando barris de vinho em telas e instalações criadas por artistas convidados. A mostra já é considerado a maior do gênero a céu aberto na América do Sul.

Em 2025, cerca de 1,5 milhão de pessoas circularam pelas obras em 10 municípios serranos. Agora, o projeto chegará a 18 cidades, em diferentes regiões: Ametista do Sul, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Monte Belo do Sul, Pelotas, Pinto Bandeira, São João do Polêsine (Quarta Colônia), Santana do Livramento, São Francisco de Paula e Vacaria.

Apresentada no evento de lançamento, no restaurante Valle Rústico, do chef Rodrigo Bellora, a primeira obra da exposição — que terá início em 12 de janeiro e se estenderá até 12 de março do próximo ano — é assinada pelo porto-alegrense JotapePax, craque do grafite (veja as imagens).

Com o conceito de sinestesia (cruzamento de sensações e sentidos), o Pipa Parade 2026 terá como tema “A Uva Sentida”. Cada obra será composta por barricas que combinarão arte visual, texturas e referências gustativas ou sonoras do período da vindima.

A curadoria terá a assinatura de Anna Mattos, Camila Proto e Daniela Giovana Corso, com gestão e produção artística de Ana Fagundes e patrocínio do governo do Estado. O Grupo RBS é Media Partner do evento.

Sucesso de vendas

Em 2025, a Wine Locals registrou aumento de 25% nas vendas de experiências de enoturismo durante o período do projeto.

Para 2026 a expectativa é alavancar esse número e incrementar em 40% o número de visitantes.

— O Pipa Parade cresceu e, com ele, cresce também a valorização do vinho, da arte e da identidade do Rio Grande do Sul. Levar o projeto para novas regiões é uma forma de conectar o público com o que temos de mais genuíno, a cultura e o trabalho das pessoas que fazem do nosso Estado um destino único. Essa expansão é um reflexo do engajamento que o projeto conquistou e do potencial que temos de transformar o enoturismo em uma experiência cultural completa — diz Matheus Vigel, diretor da Wine Locals.

Sobre a Wine Locals

Com DNA gaúcho, a Wine Locals é a maior plataforma de enoturismo e eventos de vinhos do país. Presente no Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, já vendeu experiências para mais de 100 mil pessoas.

Também atua na promoção do enoturismo e na criação de eventos proprietários e corporativos.