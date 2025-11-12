Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Arte e enoturismo
Após registrar 1,5 milhão de visitantes em 2025, Pipa Parade 2026 chegará a 18 cidades gaúchas na próxima vindima

Barris pintados por três dezenas de artistas serão espalhados por diferentes regiões do RS entre 12 de janeiro e 12 de março de 2026

