Após demissão, Antonio Hohlfeldt deseja sorte ao substituto: "Que seja ouvido"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Antonio Hohlfeldt estava à frente da Fundação Theatro São Pedro desde 2018. Jefferson Botega / Agencia RBS

Desde 2018 à frente da Fundação Theatro São Pedro (FTSP), o jornalista Antonio Hohlfeldt teve a sua exoneração confirmada nesta terça-feira (25) pelo Palácio Piratini.

Tal decisão se deu duas semanas após o então presidente da instituição anunciar que teria de suspender a programação do Multipalco Eva Sopher em 2026 por falta de pessoal.

A medida não foi bem recebida pelo governo do Estado que, logo após, confirmou que manteria, sim, o funcionamento espaço recém-inaugurado para o ano que vem. No lugar de Hohlfeldt, quem assume a gestão da FTSP, de forma interina, é o secretário adjunto da Cultura, Fabiam Thomas.

Agora, Hohlfeldt se pronuncia sobre a sua demissão. O jornalista, primeiramente, faz questão de agradecer ao ex-governador do Estado José Ivo Sartori pelo convite para assumir a FTSP logo após o falecimento de Eva Sopher. Também estendeu os seus cumprimentos à ex-secretária da Cultura Beatriz Araujo, com quem afirma ter construído "uma forte amizade".

Sobre o seu período à frente da instituição, Hohlfedt avalia:

— Acredito no trabalho coletivo e foi isso que busquei desenvolver na Fundação Theatro São Pedro. Tenho enorme orgulho e carinho da equipe que ali se formou e que me enriqueceu pessoal e profissionalmente.

O ex-presidente da FTSP também enfatiza que, em sua gestão, houve, finalmente, a conclusão do Multipalco. Esta entrega para o público gaúcho, diz Hohlfeldt, foi o cumprimento de um compromisso que havia assumido consigo mesmo: o de realizar o sonho antigo de sua antecessora, Eva Sopher.

Ele também falou sobre o seu substituto imediato à frente da FTSP:

— Fico na torcida para que o secretário adjunto da Cultura, Fabiam Thomas, tenha mais sorte que eu e que seja ouvido. A Fundação Theatro São Pedro mostrou tudo, e muito mais, que pode realizar. Mas, para isso, precisa de apoio e valorização.