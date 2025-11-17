Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Recepção ao viajante
Aeroporto Salgado Filho terá novo centro de atendimento ao turista

Reestruturado pela Secretaria Estadual de Turismo, espaço será inaugurado nesta terça-feira (18) no térreo, próximo ao portão de desembarque doméstico

Juliana Bublitz

