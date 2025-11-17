Aeroporto Salgado Filho terá novo centro de atendimento ao turista

Espaço contará com equipe poliglota. Setur / Divulgação

Tem novidade no Aeroporto Salgado Filho para receber visitantes que desembarcam em Porto Alegre. A Secretaria Estadual de Turismo inaugura, às 10h desta terça-feira (18), seu novo Centro de Atendimento ao Turista (CAT) no terminal.

Localizado no térreo, próximo ao portão de desembarque doméstico, o espaço foi reestruturado e conta com estande, balcão de atendimento, mesa de computador para consultas e distribuição de materiais promocionais das regiões turísticas gaúchas.

LEIA TAMBÉM Casa de Cultura Mario Quintana inaugura novo jardim no terraço; veja fotos

— Esse é um ponto simbólico e estratégico para mostrar, já no primeiro contato, a força da nossa hospitalidade. Queremos que cada turista seja acolhido, orientado e convidado a explorar tudo o que o Estado tem a oferecer — diz o secretário Ronaldo Santini.

A intenção é aproveitar o espaço para promover ativações temáticas em datas comemorativas ou durante grandes eventos.

Verão no RS

A Secretaria de Turismo também se prepara para o lançamento oficial da campanha de verão do Rio Grande do Sul.