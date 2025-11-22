A Vingança dos Filmes B: nova edição da mostra de cinema de gênero já tem data para ocorrer

"Nosferatu", de Cristiano Burlan, é um dos destaques da mostra. Marina de Almeira Prado / Divulgação

A 12ª edição do festival A Vingança dos Filmes B já tem data para ocorrer: será de 2 a 7 de dezembro, na Cinemateca Capitólio de Porto Alegre. Novamente, o evento promove uma maratona de filmes imperdíveis para os fãs do cinema de gênero.

No total, serão exibidas 31 produções, entre curtas e longas-metragens, compondo um panorama que vai do horror à ficção científica, passando por obras experimentais até o cinema de ação.

Segundo os curadores, Cristian Verardi e Flávio Barbosa, a mostra mantém o seu propósito de servir de vitrine para produções independentes e de baixo orçamento, que raramente encontram espaço nas salas de cinema convencionais.

Além disso, o festival, que começou em 2011, segue promovendo o resgate de filmes obscuros e clássicos do horror. O evento se tornou um ponto de encontro anual para os cinéfilos porto-alegrenses trocarem ideias, compartilhando sua paixão no escuro da sala de cinema.

— A Vingança dos Filmes B é uma mostra que nasceu da necessidade de compartilhar com outros a minha paixão pelo cinema de gênero. Ao exibir na tela grande filmes que me marcaram, basilares na minha formação cultural, espero estar incentivando a formação de uma nova geração de cinéfilos. Filmes precisam ser assistidos, discutidos e compartilhados. Em tempos de streaming, o cinema precisa ser uma paixão mais coletiva e menos solitária — explica o curador Verardi, que também é idealizador do projeto.

Neste ano, os destaques da programação são:

Nosferatu (2025), de Cristiano Burlan: Releitura de um clássico do expressionismo alemão através do olhar particular do cineasta brasileiro Cristiano Burlan. O filme conta com a participação do crítico Jean Claude Bernardet em um de seus últimos trabalhos como ator. Primeira exibição no Rio Grande do Sul. Ao final da sessão, debate com o realizador.

(2025), de Cristiano Burlan: Releitura de um clássico do expressionismo alemão através do olhar particular do cineasta brasileiro Cristiano Burlan. O filme conta com a participação do crítico Jean Claude Bernardet em um de seus últimos trabalhos como ator. Primeira exibição no Rio Grande do Sul. Ao final da sessão, debate com o realizador. Em comemoração aos 50 anos de seu lançamento, a tela da Cinemateca Capitólio será manchada de vermelho com a exibição de Prelúdio Para Matar (Profondo Rosso / ITA / 1975), clássico do cinema giallo italiano dirigido pelo mestre do suspense Dario Argento.

(Profondo Rosso / ITA / 1975), clássico do cinema giallo italiano dirigido pelo mestre do suspense Dario Argento. A Sessão México Macabro exibirá três clássicos do cinema fantástico mexicano, O Fantasma do Convento (1934), O Esqueleto da Sra. Morales (1960) e O Espelho da Bruxa (1962).

(1934), (1960) e (1962). A ficção científica brasileira marcará presença com Pirâmides (2025), uma produção capixaba dirigida por Alexander Buck.

(2025), uma produção capixaba dirigida por Alexander Buck. Sessão Black Horror: o protagonismo negro estará presente com os clássicos do cinema blaxploitation Blácula, o Vampiro Negro (1972) e Os Gritos de Blácula (1973), e o filme de culto Def by Temptation (1990).

(1972) e (1973), e o filme de culto (1990). Sessão Madrugadão 1985: três produções de horror que marcaram o ano de 1985 farão parte de uma maratona que atravessara a madrugada na Cinemateca Capitólio: Phenomena (Idem), de Dario Argento, A Hora do Espanto (Fright Night), de Tom Holland e um filme surpresa no encerramento .

(Idem), de Dario Argento, (Fright Night), de Tom Holland e um . Projeto Raros especial, com a exibição de um clássico de ação da era do VHS, Território Inimigo (Enemy Territory, 1987), de Peter Manoogian.

(Enemy Territory, 1987), de Peter Manoogian. Sessão Shoot or Die, uma seleção de 12 curtas-metragens produzidos por jovens realizadores brasileiros.

Serviço: