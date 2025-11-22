A Vingança dos Filmes B: nova edição da mostra de cinema de gênero já tem data para ocorrer

A 12ª edição do festival A Vingança dos Filmes B já tem data para ocorrer: será de 2 a 7 de dezembro, na Cinemateca Capitólio de Porto Alegre. Novamente, o evento promove uma maratona de filmes imperdíveis para os fãs do cinema de gênero.
No total, serão exibidas 31 produções, entre curtas e longas-metragens, compondo um panorama que vai do horror à ficção científica, passando por obras experimentais até o cinema de ação.
Segundo os curadores, Cristian Verardi e Flávio Barbosa, a mostra mantém o seu propósito de servir de vitrine para produções independentes e de baixo orçamento, que raramente encontram espaço nas salas de cinema convencionais.
Além disso, o festival, que começou em 2011, segue promovendo o resgate de filmes obscuros e clássicos do horror. O evento se tornou um ponto de encontro anual para os cinéfilos porto-alegrenses trocarem ideias, compartilhando sua paixão no escuro da sala de cinema.
— A Vingança dos Filmes B é uma mostra que nasceu da necessidade de compartilhar com outros a minha paixão pelo cinema de gênero. Ao exibir na tela grande filmes que me marcaram, basilares na minha formação cultural, espero estar incentivando a formação de uma nova geração de cinéfilos. Filmes precisam ser assistidos, discutidos e compartilhados. Em tempos de streaming, o cinema precisa ser uma paixão mais coletiva e menos solitária — explica o curador Verardi, que também é idealizador do projeto.
Neste ano, os destaques da programação são:
- Nosferatu (2025), de Cristiano Burlan: Releitura de um clássico do expressionismo alemão através do olhar particular do cineasta brasileiro Cristiano Burlan. O filme conta com a participação do crítico Jean Claude Bernardet em um de seus últimos trabalhos como ator. Primeira exibição no Rio Grande do Sul. Ao final da sessão, debate com o realizador.
- Em comemoração aos 50 anos de seu lançamento, a tela da Cinemateca Capitólio será manchada de vermelho com a exibição de Prelúdio Para Matar (Profondo Rosso / ITA / 1975), clássico do cinema giallo italiano dirigido pelo mestre do suspense Dario Argento.
- A Sessão México Macabro exibirá três clássicos do cinema fantástico mexicano, O Fantasma do Convento (1934), O Esqueleto da Sra. Morales (1960) e O Espelho da Bruxa (1962).
- A ficção científica brasileira marcará presença com Pirâmides (2025), uma produção capixaba dirigida por Alexander Buck.
- Sessão Black Horror: o protagonismo negro estará presente com os clássicos do cinema blaxploitation Blácula, o Vampiro Negro (1972) e Os Gritos de Blácula (1973), e o filme de culto Def by Temptation (1990).
- Sessão Madrugadão 1985: três produções de horror que marcaram o ano de 1985 farão parte de uma maratona que atravessara a madrugada na Cinemateca Capitólio: Phenomena (Idem), de Dario Argento, A Hora do Espanto (Fright Night), de Tom Holland e um filme surpresa no encerramento.
- Projeto Raros especial, com a exibição de um clássico de ação da era do VHS, Território Inimigo (Enemy Territory, 1987), de Peter Manoogian.
- Sessão Shoot or Die, uma seleção de 12 curtas-metragens produzidos por jovens realizadores brasileiros.
Serviço:
- O quê: 12ª Edição da Mostra A Vingança dos Filmes B
- Quando: 2 a 7 de dezembro de 2025
- Onde: Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085), em Porto Alegre
- Programação completa: www.capitolio.org.br / @avingancadosfilmesb