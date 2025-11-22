Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Para os cinéfilos de plantão
Notícia

A Vingança dos Filmes B: nova edição da mostra de cinema de gênero já tem data para ocorrer

Evento será realizado na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre; no total, serão 31 títulos em exibição

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS