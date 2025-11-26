"A Amazônia em que nasci ainda é pujante, mas muito devastada", diz Fafá de Belém

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Fafá de Belém na COP 30, que terminou na última semana, no Pará.

Fafá de Belém foi uma das vozes pulsantes na batalha para dar à Amazônia o seu merecido protagonismo na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), ocorrida no Pará neste mês — feito que conseguiu realizar em meio à turnê pelos 50 anos de sua celebrada carreira. É um momento de comemoração.

Tamanha importância tem que ser recompensada com homenagens. E, entre as quais Fafá vem recebendo ao longo de 2025, uma saiu diretamente do Rio Grande do Sul: o Mérito Cultural PUCRS.

A cantora recebeu a distinção, que já foi concedido para nomes como Fernanda Montenegro e Tony Ramos, no último dia 19, logo depois de apresentar o seu show Sucessos, no Salão de Atos da universidade.

O prêmio entregue para Fafá pelo reitor da PUCRS, Irmão Manuir Mentges, celebra uma jornada que começou, justamente, em Porto Alegre: a primeira turnê da artista paraense teve como ponto de partida a Capital, no hoje extinto Teatro Leopoldo, há 50 anos. E quanto maior a jornada, maior é a propulsão para a artista.

— Esses 50 anos são a trajetória. Eu não sou uma pessoa fechada para o novo. Então, são muitos caminhos que se anunciam, que me emocionam. Mas o meu foco principal sempre foi a letra. Falar alguma coisa: amor, desamor, política, um manifesto. Eu entendo que a letra e a música são um canal para que as pessoas se manifestem e possam cantar a sua alegria e a sua dor. Eu sou essa cantora — diz Fafá à coluna.

Fafá de Belém (esq.) recebendo o Mérito Cultural PUCRS das mãos do reitor Irmão Manuir Mentges. Giordano Toldo / Divulgação

Luta pela Amazônia

Recentemente, Fafá de Belém, vendo a necessidade de aprofundar o debate sobre o futuro da terra onde nasceu, criou, em 2023, o Fórum Varanda da Amazônia. O evento, que já teve três edições, reúne dezenas de especialistas, pesquisadores, artistas, líderes comunitários e representantes de povos originários em busca de salvar a floresta.

— A Amazônia em que nasci, 69 anos depois, ainda é pujante, mas muito devastada. Nós temos que andar para trás nessa loucura do minério, nessa loucura da devastação, porque floresta boa é floresta em pé. O povo amazônico ser respeitado é ele poder manter as suas tradições e viver livre em uma terra que é dele — afirma a cantora, que espera que a COP 30 possa ajudar nesta luta a longo prazo.

Mesmo sendo uma voz importantíssima para a defesa da floresta e sendo uma das artistas mais celebradas do Pará, Fafá não havia sido convidada para estar na programação oficial da COP 30, o que gerou — uma justa — reclamação por parte da cantora.

O presidente Lula, então, contornou a situação convidando Fafá para se apresentar na abertura do evento. Ela chegou a dividir o palco com ministra da Cultura, Margareth Menezes. Durante a cerimônia, a paraense disse:

— Meu nome é Fafá de Belém, sou cantora, ativista, mas antes de tudo uma mulher amazônida. Obrigada a todos que estão, vieram olhar para a gente. Obrigada, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por trazer o mundo para olhar o povo que vive embaixo dessa floresta.

E, mesmo sem querer comentar especificamente as falas do chanceler alemão, Friedrich Merz, que alegou que os jornalistas do seu país ficaram "contentes" por terem ido embora de Belém, Fafá enaltece os seus conterrâneos: