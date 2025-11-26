Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"A Amazônia em que nasci ainda é pujante, mas muito devastada", diz Fafá de Belém

Artista paraense é uma das vozes ativas na defesa da floresta amazônica e, recentemente, foi homenageada por sua carreira de cinco décadas em Porto Alegre

Carlos Redel

