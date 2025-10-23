Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Vida longa
Veranópolis terá estreia de documentário internacional sobre "blue zones" e longevidade

Filme "Conversas nas Zonas Azuis" mostra superidosos na Costa Rica, nos EUA, no Japão, na Grécia, na Itália e no RS

