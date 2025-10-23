Veranópolis terá estreia de documentário internacional sobre "blue zones" e longevidade

Veranópolis, a Terra da Longevidade, na Serra, será palco da estreia de um documentário internacional sobre os segredos da vida longa e saudável. Com exibição marcada para 6 de novembro, na Casa da Cultura do município (leia os detalhes no fim do texto), Conversas nas Zonas Azuis é resultado de uma jornada pelas cinco regiões do mundo conhecidas como blue zones.

São lugares onde as pessoas vivem mais e melhor, com baixos índices de doenças crônicas. Na lista, estão Nicoya, na Costa Rica, Loma Linda, nos EUA, Okinawa, no Japão, Icária, na Grécia, e Sardenha, na Itália.

A cidade gaúcha de 24 mil habitantes também se encaixa no perfil e vem sendo estudada há décadas, de forma pioneira, pelo Instituto Moriguchi, fundado pelo médico Emilio Moriguchi.

Debruçado sobre esta e outras histórias, o documentário — que também será exibido em Porto Alegre, no dia 11 de novembro — nasceu da Expedição Longevidade, realizada em 2023 pela jornalista Lilian Liang, especialista gerontologia, e pelo cineasta Gabriel Martinez.

Em dois meses, eles percorreram as blue zones e realizaram mais de 80 entrevistas — incluindo Moriguchi e seu parceiro de estudos, João Senger, e personagens como Flávia, Angelina e David (nas fotos acima), três exemplos de vitalidade que ajudam a explicar por que Veranópolis atrai tanta atenção.

O resultado é um retrato sensível e realista do envelhecimento, longe de estereótipos que costumam idealizar a velhice.

Mais do que buscar segredos ou fórmulas, o filme desmistifica o tema, mostrando que perdas e limitações fazem parte da existência humana em qualquer lugar, e evidenciando que fatores como laços sociais, espiritualidade, propósito e apoio familiar favorecem a saúde e o bem-estar ao longo dos anos.

A mensagem é clara: não é preciso viver em uma blue zone para amadurecer bem. O longa-metragem apresenta hábitos e reflexões que podem ser incorporados em diferentes contextos e realidades, valorizando aspectos universais da vida em comunidade.

É, ao mesmo tempo, um registro de pesquisa, um exercício de escuta e uma ferramenta de inspiração para quem deseja compreender o envelhecimento de forma mais ampla e humana.

Serviço

O quê: exibição do filme Conversas nas Zonas Azuis – Veranópolis e as Blues Zones

exibição do filme Conversas nas Zonas Azuis – Veranópolis e as Blues Zones Onde: a estreia será em Veranópolis, na Casa da Cultura Frei Rovílio Costa (Centro)

a estreia será em Veranópolis, na Casa da Cultura Frei Rovílio Costa (Centro) Quando: 6 de novembro às 18h

6 de novembro às 18h Ingressos: gratuitos, com retirada no Instituto Moriguchi (R. Rui Barbosa, 37 - São Peregrino, em Veranópolis)a partir do dia 3 de novembro (sujeito a lotação)

gratuitos, com retirada no Instituto Moriguchi (R. Rui Barbosa, 37 - São Peregrino, em Veranópolis)a partir do dia 3 de novembro (sujeito a lotação) Exibição em Porto Alegre: será no dia 11 de novembro, às 19h, no térreo do Prédio 5, Campus da PUCRS (Av Ipiranga, 6681), com ingressos gratuitos via Sympla (sujeito a lotação)

Quem faz