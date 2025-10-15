Vale do Taquari lança novo roteiro turístico religioso: o Caminho de Lourdes

Berço do Cristo Protetor, o Vale do Taquari segue investindo no turismo religioso. No próximo domingo (19), em Lajeado, na abertura do Simpósio Gaúcho de Trilhas, será apresentado o Caminho de Lourdes.

Com apoio da Associação dos Municípios de Turismo da região (Amturvales), a iniciativa será implementada pelo projeto Passeios na Colônia, contemplando 16 municípios, com trajeto sinalizado entre as grutas de Nossa Senhora de Lourdes.

De acordo com o jornalista Alício de Assunção, que há anos lidera excursões a pé na região e é um dos idealizadores do projeto, será um trajeto autoguiado e sinalizado para caminhadas — mas também para ser feito de bicicleta, de carro, de moto, a cavalo ou como o peregrino desejar.

No total, serão cerca de 250 quilômetros, conectando as grutas e os monumentos religiosos dos municípios de Progresso, Canudos do Vale, Forquetinha, Lajeado, Marques de Souza, Pouso Novo, Travesseiro, Coqueiro Baixo, Relvado, Putinga, Ilópolis, Arvorezinha, Anta Gorda, Doutor Ricardo, Capitão e Encantado.

— São 15 grutas naturais, algo muito impressionante. Esse caminho vai fazer parte da Rede Nacional de Trilhas. A ideia é que entre em funcionamento até maio ou junho de 2026, já com a sinalização — projeta Alício.