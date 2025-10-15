Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

16 municípios
Notícia

Vale do Taquari lança novo roteiro turístico religioso: o Caminho de Lourdes

Rota com 15 grutas de Nossa Senhora de Lourdes e o Cristo Protetor será sinalizada e poderá ser feita a pé, de bicicleta, em veículo ou como o turista desejar

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS