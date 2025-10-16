Turismo de natureza volta à pauta em dois grandes eventos no Rio Grande do Sul

Com paisagens deslumbrantes, RS tem muito a ganhar com o desenvolvimento do setor. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O ecoturismo voltará à pauta em dois grandes eventos no Rio Grande do Sul nos próximos dias. A partir deste sábado (18), Lajeado, no Vale do Taquari, vai sediar o 8º Seminário Estadual de Turismo de Natureza e o 3º Simpósio Gaúcho de Trilhas de Longo Percurso.

A iniciativa simboliza o que se pode chamar de reencontro entre poder público, iniciativa privada e meio acadêmico, retomando um debate do início dos anos 2000, que moldou as políticas do turismo ambiental no Estado.

A organização dos encontros é da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo no RS (ABBTUR/RS), da Rede Gaúcha de Trilhas e da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), com patrocínio da Secretaria de Turismo do RS (Setur) e apoio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

A aposta é mais do que bem-vinda, levando em conta o fato de que o turismo de aventura é uma das modalidades que mais cresce no mundo.

— Estamos empenhados em fortalecer o segmento, que une conservação, geração de renda e inovação — diz o secretário de Turismo, Ronaldo Santini.

A escolha de Lajeado e do Vale do Taquari reforça o novo momento. A região, que ainda luta para se recuperar dos impactos das últimas enchentes, reúne infraestrutura consolidada, com mais de 160 hotéis e pousadas, centenas de restaurantes e uma rede variada de roteiros temáticos, como o Caminhos das Cascatas e a Rota do Chimarrão.