Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Aposta
Notícia

Turismo de natureza volta à pauta em dois grandes eventos no Rio Grande do Sul

Lajeado sediará o Seminário Estadual de Turismo de Natureza e o Simpósio Gaúcho de Trilhas de Longo Percurso a partir de sábado (18)

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS