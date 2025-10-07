Sushi, ceviche e até milk shake suíno: como é o menu degustação da Casa do Porco, em São Paulo

Porco cru, cozido, frito, assado, defumado, tipo ceviche, no milk shake, de todos os jeitos (im)possíveis e (in)imagináveis? Pois é. Isso existe, e eu embarquei nessa experiência, digamos, sui generis, ao provar o menu degustação da Casa do Porco, liderada por Jefferson Rueda (uma das estrelas do programa Chef de Alto Nível, da TV Globo), em São Paulo.

Com decoração 100% dedicada ao universo suíno (há peças representando cabeças do bicho por todos os lados), o restaurante é um fenômeno: acumula os títulos de 27º melhor do mundo e 15º da América Latina pela badalada The World’s 50 Best Restaurants, além de 1º da América do Sul, segundo La Liste (outra incensada seleção global).

Tem mais: a casa (onde só toca sertanejo raiz na trilha de fundo) foi a primeira a receber o prêmio de Restaurante do Ano da Veja São Paulo Comer & Beber e, em 2024, ganhou Estrela Verde no Guia Michelin, pelo comprometimento com práticas sustentáveis.

De tanto ser premiada, ficou famosa e está sempre lotada (inclusive de gringos, que vêm de fora para provar as famosas iguarias de Rueda).

A convite do restaurante, experimentei o novo menu, chamado Porco D.O.C. (leia todos os detalhes no fim do texto), que vem com o selo “Denominação de Origem...Caipira” — outra invenção do chef, que elevou um ingrediente comum à categoria de iguaria internacional.

Já aviso: se você fizer a experiência completa, vá com fome, porque são oito passos com cerca de 30 itens, da entrada à sobremesa. É animal. Literalmente.

E vá preparado(a) também para romper preconceitos e desafiar o próprio paladar. Sim, porque o menu inclui criações como: porco cru com coalhada, rabanete e raiz forte sobre um suspiro (tipo merengue), ceviche com babosa, lardo de porco, pequi e melão, hossomaki de porco defumado com taioba, arroz e mostarda e por aí vai.

Lá pelas tantas, até hambúrguer de cabeça porco com milk shake de suíno aparecem na mesa, entre outras criações. É uma exagero, sim, mas não dá para negar: é disruptivo, com a criatividade levada ao limite.

Se eu gostei do porco cru? Vou te responder dizendo que curti mesmo foi o Porco Sanzé, o clássico da casa, com suíno desmanchando depois de horas de assado (com a pele crocante), acompanhado de linguiça de porco caipira da casa e itens da horta do Sítio Rueda. É legal ousar e provar sabores novos, mas um prato tradicional brasileiro bem preparado, ah, esse não tem igual.

Serviço

A Casa do Porco fica na Rua Araújo 124, República, em São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3258-2578

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h

Reservas pelo https://linktr.ee/acasadoporcobar

Saiba mais em www.acasadoporco.com.br e nos perfis @acasadoporcobar e @jeffim_rueda

O menu

Porco D.O.C. | Denominação de Origem Caipira

Menu: R$ 320

Harmonização com bebidas: R$ 295 ou R$ 550

SÍTIO RUEDA – O QUE É

APERITIVO - cachaça + caldo de cana + melaço de cana + pimenta de cheiro

SUSPIRO - Porco cru + coalhada + rabanete + raiz forte

TACO - palmito pupunha + ervas frescas + tripinha de porco + amendoim

SEMENTES - fígado de galinha + mel de jatai + cacau

CEVICHE - babosa + lardo porco + pequi + melão

Harmonização: Kim Crawford “Sauvignon Blanc” - Marlborough - Nova Zelandia

O PORCO É POP

PIZZA - linguiça curada com garum + orégano fresco + tomate + stracciatella

HOSSOMAKI - taioba + arroz + porco defumado + mostarda

GUIOZA de feijoada + batatinha em conserva + salsa verde

Harmonização: Valdespino “Palomino Fino” seco - Jerez de La Frontera - Espanha

CANJICA DE MILHO

Milho branco + milho doce + porcopoca + sabugo de milho + trufa negra

Acompanha consomê de presunto cru

Harmonização: Domaine Les Terres Promises “Clairette Rosé, Trebbiano” (com maceração) - Provence - França

U.N.T.U.O.S.I.D.A.D.E. suave e meloso

Peixe fresco do dia confitado na banha de porco a 76ºC + azeitonas pretas + colágeno de porco + Toffee de porco

Harmonização: Champagne Lanson Black Label Brut “Pinot Noir, Chardonnay, Meunier” – Champagne – França

PORCAMENTE IRRESISTIVEL!

HAMBURGUER de cabeça porco + pele + american cheese + pão sem gergelim

FRITAS de mandioca

MILK SHAKE de porco + leite defumado + doce de leite

Harmonização: Herdade do Peso Trinca Bolotas “Alicante B Touriga Nacional, Aragones” - Alentejo – Portugal

PORCO SANZÉ

PORCO SANZÉ clássico da casa

Linguiça de porco caipira da casa

O que veio da horta do Sítio Rueda

Harmonização: Beronia Reserva Gonzalez Byass “Tempranillo” - Rioja - Espanha

SOBREMESA “para refrescar”

GRAVIOLA + baunilha + cupuaçu + sapoti

• MEL de mandaçaia + polen + suspiro

Harmonização: Sauternes Reserve Mouton Cadet “Sérmillon, Sauvignon B” – Bordeaux - França

DOCINHOS + café