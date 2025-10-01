Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Feito internacional
Notícia

Soprano gaúcha recebe condecoração do Príncipe William e vira Membro da Ordem do Império Britânico

Cantora lírica nascida em Canoas, Gabriella Di Laccio participou de cerimônia no Castelo de Windsor, em Berkshire, no Reino Unido

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS