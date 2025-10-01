Soprano gaúcha recebe condecoração do Príncipe William e vira Membro da Ordem do Império Britânico

Ela conseguiu. Cantora lírica nascida em Canoas, a soprano Gabriella Di Laccio recebeu, na última terça-feira (30), das mãos do Príncipe de Gales (Príncipe William), a condecoração de Membro da Ordem do Império Britânico (MBE, na sigla em inglês).

Foi um feito e tanto.

A cerimônia ocorreu no Castelo de Windsor, em Berkshire, no Reino Unido, e entrou para a história.

Radicada em Londres há 24 anos, Gabriella rompeu paradigmas. Além de se formar no Royal College of Music, ela criou uma fundação destinada a ampliar e valorizar a presença feminina na indústria da música, chamada Donne Foundation.

Pelo trabalho realizado, a gaúcha figurou na lista da BBC das cem mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo e foi incluída no livro The Female Lead: 67 Women Changing the World Today (2021), ao lado de vencedoras do Nobel e pioneiras globais.

Agora, Gabriella é uma das raras brasileiras a receber a distinção que premia contribuições para as artes, ciências, caridade e o serviço público – e que já foi concedida a nomes como Adele e Ed Sheeran.

— Receber este reconhecimento como artista brasileira significa também abrir portas para mais mulheres, na música e além dela. É uma prova de que nosso talento pode ecoar em qualquer lugar do mundo. Espero que esta conquista inspire meninas e mulheres a acreditarem que suas vozes importam e merecem ser ouvidas — diz a artista.

Gabriella decidiu levar um pouco do Brasil com ela para o Castelo e vestiu uma criação do estilista Reinaldo Lourenço, com acessórios de Camila Klein, celebrando a moda e o talento nacionais no palco global.

A conquista de Gabriella tem ressonância além da música: é um marco cultural e simbólico para o Brasil, que vê uma artista do país ocupar um espaço de prestígio internacional, representando não apenas sua excelência artística, mas também sua luta incansável pela inclusão de mulheres na história da música.

Sabia mais sobre Gabriella no Perimetral Podcast

Parcerias e recorde

Sob a liderança de Gabriella, a Donne Foundation firmou parcerias com instituições como a Royal Albert Hall, Apple Music, Scala Radio e Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Em 2024, ela idealizou, liderou e cantou no projeto Let HER MUSIC Play, um concerto transmitido ao vivo por mais de 26 horas ininterruptas e inteiramente dedicado a compositoras mulheres e pessoas não binárias — um feito histórico que entrou para o Guinness World Record.

Sobre o MBE

O MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire, em português: Membro da Ordem Mais Excelente do Império Britânico) é uma das três principais honrarias concedidas pela monarquia britânica, ao lado do OBE (Officer) e do CBE (Commander). Criada em 1917, a Ordem reconhece contribuições excepcionais em áreas como artes, ciência, educação, filantropia e serviço público.

A distinção de MBE destaca indivíduos cujo trabalho tem impacto relevante em nível comunitário, nacional ou internacional. Já foram homenageados artistas como Annie Lennox, Elvis Costello, Emeli Sandé, Victoria Beckham e o maestro Simon Rattle, além de figuras públicas como o jogador Marcus Rashford, reconhecido por sua atuação social.