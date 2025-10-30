Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Disse tudo
Notícia

"Se queremos salvar o mundo, temos de botar livros na mão das crianças", diz Martha Medeiros no Paralelas

O Paralelas podcast desta semana traz uma entrevista especial com a escritora, na qual Martha fala de assuntos que vão além da literatura

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS