Sabrage coletivo da Fenachamp terá 269 pessoas abrindo garrafas com sabres ao mesmo tempo

Uma das atrações mais esperadas da Fenachamp, em Garibaldi, o sabrage coletivo ocorre neste sábado (4), com 269 participantes.

A ação faz tanto sucesso que, em 2013 e 2015, foi parar até no Guinness Book, o livro dos recordes. Primeiro, por registrar 196 garrafas abertas simultaneamente e, depois, por ter 277 garrafas degoladas dentro do tempo previsto.

O sabrage consiste em abrir a espumante usando um sabre. O golpe deve ser preciso, cortando o gargalo sem desperdiçar uma gota.

Agora imagine isso multiplicado por 269... É praticamente um show.

Fenachamp

A Fenachamp – Festa do Espumante Brasileiro, que segue até o dia 26 no Parque da Fenachamp. O evento, que ocorre de sexta a domingo durante todo o mês de outubro, é consolidado como uma das maiores celebrações do setor vitivinícola no Brasil.