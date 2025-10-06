RS terá casa de espetáculos de padrão internacional na Serra

Casa de espetáculos funcionará dentro do Kempinski Laje de Pedra. Kempinski Laje de Pedra / Divulgação

Com o que há de mais moderno no segmento, o Kempinski Laje de Pedra, complexo hoteleiro de luxo em Canela, na Serra, terá um teatro novinho em folha, de padrão internacional. O espaço será operado pela Opus Entretenimento, gigante do setor, e deve ser inaugurado em 2027. É uma baita notícia para a cultura no Rio Grande do Sul.

Em fase de desenvolvimento, o projeto terá, entre outros destaques, acústica de última geração, visibilidade privilegiada de todos os assentos, acessibilidade e a promessa de conforto para artistas e público. Haverá inclusive serviços de gastronomia de excelência, assinados pela cozinha central do Kempinski.

A intenção, segundo José Ernesto Marino Neto, sócio-gestor do complexo, é oferecer uma experiência completa, com espetáculos fixos de longa temporada, no estilo dos grandes hotéis mundo afora. Além de atrair hóspedes e visitantes da Serra, o grupo aposta alto na valorização cultural e econômica da região.

É sempre bom lembrar: a indústria criativa também é sinônimo de emprego e renda. Teatro, música, dança e shows estão longe de ser “perfumaria”.

A escolha da Opus como parceira é mais um acerto. Com quase 50 anos de atuação, a empresa de DNA gaúcho é um colosso do showbiz - administra casas de espetáculo em cidades como São Paulo, Rio, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Natal e Florianópolis.

— Este teatro tem tudo para se tornar um dos mais inovadores do Brasil — celebra Carlos Konrath, presidente do conselho da Opus.

