RS tem dois escritores na final do prestigiado Prêmio São Paulo de Literatura

Tem Rio Grande do Sul na final do badalado Prêmio São Paulo de Literatura, o maior do país para publicações do gênero: Veronica Stigger, com o livro Krakatoa (Editora Todavia), e Rafael Zoehler, com a obra As fronteiras de Oline (Patuá Editora).
Promovida pelo governo do Estado de São Paulo, a premiação teve 323 obras inscritas, com 20 finalistas, nas categorias “Melhor Romance” e “Melhor Romance de Estreia” de 2024.
Entre os finalistas, há autores de oito Estados: São Paulo (8), Rio de Janeiro (4), Pernambuco (2), Minas Gerais (2), Rio Grande do Sul (2), Ceará (1) e Paraná (1). Treze dos selecionados são mulheres.
As obras finalistas foram publicadas por 12 casas editoriais: Editora 34, Aboio, Alfaguara, Autêntica Contemporânea, Bazar do Tempo, Companhia das Letras, Fósforo, Maralto, Patuá, Record, Reformatório e Todavia.
Os gaúchos
Krakatoa (compre aqui), que evoca uma violenta erupção vulcânica na região da Indonésia no século 19, concorre a melhor romance do ano. Na obra, Veronica Stigger, porto-alegrense radicada em São Paulo, mistura realidade e ficção. Ela também lançou, pela Todavia, a obra Sombrio Ermo Turvo. É considerada uma das vozes mais originais da ficção em língua portuguesa.
As fronteiras de Oline (compre aqui) disputa o título de melhor romance de estreia. Nascido em Porto Alegre, crescido em Manaus e atualmente morador de São Paulo, Rafael Zoehler (que também é engenheiro e publicitário) escreve sobre o Senhor Oline, guarda da fronteira da Sérvia com o Cazaquistão. O livro foi semifinalista do Prêmio Jabuti.
A finalíssima
O resultado sai em 24 de novembro, em cerimônia na Biblioteca Parque Villa-Lobos.