Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Grandes livros
Notícia

RS tem dois escritores na final do prestigiado Prêmio São Paulo de Literatura

Veronica Stigger e Rafael Zoehler estão entre os 20 finalistas

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS