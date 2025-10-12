Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Como na Provence
Rio Grande do Sul terá Rota da Lavanda

Roteiro será lançado no dia 14 de outubro em Morro Reuter, que tem lavandários deslumbrantes e é maior produtor da flor do Brasil

