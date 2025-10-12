Rio Grande do Sul terá Rota da Lavanda

As flores de Morro Reuter no detalhe. Daniela Moraes / Divulgação

Com campos tingidos de lilás em paisagens que lembram Provence, na França, Morro Reuter, a 60 quilômetros de Porto Alegre, vai lançar um novo atrativo turístico no RS: a Rota da Lavanda.

Maior produtor do Brasil, o município virou referência no cultivo das flores. O plantio começou há duas décadas, a partir de mudas da variedade dentata, vindas da Europa. A cada ano, a cultura se fortalece — hoje são 15 famílias envolvidas e novas variedades da espécie, que, por sinal, está em época de floração.

Em parceria com a prefeitura, a associação de produtores vai lançar a rota na próxima terça-feira (14), com 16 estabelecimentos participantes. Tem de tudo: lavandários (que são as plantações), cafés, empórios, casas de artesanato, pousada e cervejaria. Curiosidade: já existe chope, cuca, torta, erva-mate e até sorvete de lavanda.

— Toda hora surge algo novo. A rota é bem sortida. Estamos muito felizes com isso, porque o turismo é uma forma de garantir sustentabilidade ao negócio — diz Alexandre Enzveiler, líder da associação.

É uma baita ideia, que merece ser prestigiada, porque beneficia não apenas Morro Reuter, mas o turismo gaúcho — e o melhor: um turismo florido, ao ar livre, conectado à natureza.

Os estabelecimentos envolvidos (veja abaixo) já estão prontos para receber visitantes, especialmente aos finais de semana.

A data de lançamento da rota marcará, também, o início da contagem regressiva de um ano para a 7 ª Festa Nacional da Lavanda.

Espaços que integram a experiência

Os lavandários são imperdíveis. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Rota da Lavanda, de Morro Reuter, passa pela BR-116, pelo Centro e pelos bairros Linha Gorgen, Birkenthal, Walachai e São José do Herval.

Confira a seguir a lista de estabelecimentos envolvidos. Para saber mais, siga os perfis @rotadalavandamr e @morroreuterturismo no Instagram.