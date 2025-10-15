Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Histórico
Notícia

Reforma do Teatro de Arena, reduto de resistência cultural em Porto Alegre, começa nesta quinta-feira

Fundado em 1967, o espaço está fechado para espetáculos desde o início de 2024

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS