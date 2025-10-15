Reforma do Teatro de Arena, reduto de resistência cultural em Porto Alegre, começa nesta quinta-feira

Terá início nesta quinta-feira (16) a esperada reforma elétrica do Teatro de Arena, palco da resistência à ditadura militar em Porto Alegre. Fundado em 1967, o espaço está fechado para espetáculos desde o início de 2024.

Bancada pelo governo do Estado (via secretarias de Obras e da Cultura) com apoio da associação de amigos, a revitalização incluirá pintura, troca de refletores, estofados e portas, além de recuperação do piso, do palco e dos camarins, entre outras melhorias.

— Vamos deixar o teatro lindo outra vez — garante Caco Coelho, diretor do Instituto Estadual de Artes Cênicas (Iacen), que recebeu a missão do secretário estadual de Cultura, Eduardo Loureiro.

O início das obras, segundo Caco, será marcado por um abraço simbólico, às 9h, com a presença da associação, de artistas, parceiros e de apoiadores.

— Será um presente para o Arena, que foi inaugurado em 17 de outubro de 1967. É um arranjo dos deuses do teatro — brinca o diretor.

A previsão de reabertura é para o dia 19 de dezembro, com uma bela programação: a esquete Fuzis da Senhora Carrar, de Bertolt Brecht, encenada pelo do grupo Ói Nóis Aqui Traveiz (que originalmente foi apresentada no local), a peça De Gelo, da Eduardo Severino Cia. de Dança, e os espetáculos Burlescagens e Rhinocerontes.

Para 2026, já estão acertadas, conforme Caco, parcerias com o Porto Verão Alegre e com o Palco Giratório Sesc.