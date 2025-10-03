Quero te contar sobre meu novo podcast

Esse podcast (programa em vídeo) chega com foco em histórias inspiradoras e novidades bacanas da nossa terra, além, é claro, de arte, cultura, comportamento, turismo e gastronomia — temas que gosto de abordar e com os quais me identifico.

A ideia é conectar cada vez mais o conteúdo que crio em Zero Hora, GZH e nas minhas redes sociais, a essas entrevistas semanais com convidados e convidadas especialíssimos.

Por que um podcast? Por se tratar de um espaço onde é possível aprofundar conversas e temáticas, já que cada episódio terá entre 40 e 50 minutos de duração. E o melhor: você vai pode ver e ouvir quando e onde quiser (no celular ou no computador, lavando louça ou limpando a casa, de manhã, à tarde ou à noite, você escolhe).

A abertura, gravada nesta semana no Café da Catedral, em Porto Alegre, é com o médico Thalis Bolzan, marido do governador Eduardo Leite e primeiro-cavalheiro do Estado.

Assista ao primeiro episódio na íntegra e se inscreva (de graça) no canal: