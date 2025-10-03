Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Novidade na programação
Notícia

Quero te contar sobre meu novo podcast

Estreia nesta sexta-feira (3), às 12h, no YouTube de GZH e plataformas de áudio, o "Paralelas com Ju Bublitz". Primeiro entrevistado é o médico Thalis Bolzan, marido de Eduardo Leite

