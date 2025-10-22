Prefeitura de Bagé compra quadro de Glauco Rodrigues que retrata Rubilar, craque do Guarany

Novidade em Bagé: o Conselho Municipal de Cultura aprovou por unanimidade, no último dia 20, a aquisição da obra Rubilar, de Glauco Rodrigues, para o acervo da cidade, com recursos da política nacional Aldir Blanc.

Pertencente ao Guarany Futebol Clube, o Guarany de Bagé, o quadro representa o icônico jogador que fez história no time. Pintada em 1948, a tela foi oferecida com exclusividade à prefeitura para ser preservada e permanecer na comunidade.

— Essa pintura tem um valor simbólico muito grande para Bagé. É uma das primeiras representações de um homem negro no modernismo gaúcho e peça fundamental para que compreendamos a importância do grupo de Bagé (grupo de artistas gaúchos fundamental na popularização da arte no país) para história da arte brasileira — destaca Zeca Brito, secretário de Cultura do município.

Adquirida por R$ 20 mil, a imagem será integrada ao acervo da Galeria Norma Vasconcelos, no Memorial Grupo de Bagé, localizado no cofre da Casa de Cultura Pedro Wayne. Estará em exibição a partir de novembro, dentro das comemorações do mês da Consciência Negra.

A viúva do pintor Glauco Rodrigues, Norma Estelita Pessoa, estará em Bagé durante a Feira do Livro para acompanhar a entrega do quadro para o município.

Curiosidade

A pintura foi realizada na técnica têmpera ovo, em que pigmentos são misturados com gema de ovo como aglutinante. À época, Glauco tinha 18 anos.

Craque

Rubilar fez o gol do segundo título do Guarany de Bagé no Campeonato Gaúcho de 1938. Ao todo, somou 124 gols pelo "Índio". Também foi treinador e até massagista.

Glauco Rodrigues

Glauco Rodrigues fez história na arte. Caixa Cultural / Divulgação

Pintor, desenhista, gravador, ilustrador e cenógrafo, Glauco Rodrigues (1929-2004) começou a pintar em 1945, como autodidata. Ainda em Bagé, onde nasceu, passou a integrar um seleto grupo de artistas ao lado de nomes como Clóvis Chagas e Glênio Bianchetti.

Em 1948, esse mesmo grupo — que já contava com Danúbio Gonçalves, Denny Bonorino e Júlio Meirelles e assumia posicionamento modernista — seria apresentado em Porto Alegre na célebre exposição “Os novos de Bagé”. Cunhado pelo crítico Clovis Assumpção, o título geraria a alcunha Grupo de Bagé (que faria história na arte gaúcha).

Em 1949, Glauco ganhou bolsa de estudos da prefeitura de Bagé e frequentou, por três meses, a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro.

Em 1951, fundou o Clube de Gravura de Bagé, com Bianchetti e Gonçalves, que seria outro grande marco. Depois, ele se fixaria em Porto Alegre e participaria do Clube de Gravura criado por Carlos Scliar e Vasco Prado.

Em 1958, o artista mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a atuar também como ilustrador. Dali em diante, participou da Bienal de Paris e da Bienal de Veneza e se estabeleceu em Roma, onde permaneceu até 1965.

Morreu em 2004, aos 75 anos, no Rio.