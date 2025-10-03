Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Homenagem
Praça de Autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre terá o nome de Maurício Sirotsky Sobrinho

No local, às 19h do dia 1º de novembro, será lançada a biografia do comunicador, que faria 100 anos em 2025; livro já está em pré-venda

Juliana Bublitz

