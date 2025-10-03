Praça de Autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre terá o nome de Maurício Sirotsky Sobrinho

A Feira do Livro de Porto Alegre vai homenagear um dos ícones da comunicação no Rio Grande do Sul e no Brasil. Fundador do Grupo RBS, Maurício Sirotsky Sobrinho (1925-1986) dará nome à Praça de Autógrafos do evento, de 31 de outubro a 16 de novembro no Centro Histórico.

O local será palco do lançamento da biografia do comunicador, que entra em fase de pré-venda nesta sexta (3) (leia os detalhes abaixo).

A distinção chega em um momento especial: o centenário de nascimento de Maurício, marcado por uma série de ações. As celebrações começaram em junho, com a inauguração de um monumento e a apresentação de um documentário sobre a vida e a obra do empreendedor gaúcho.

— Seu Maurício e o Grupo RBS sempre foram grandes apoiadores da Feira do Livro. Nada mais justo, portanto, do que homenageá-lo dando seu nome à Praça de Autógrafos. É alguém que fez muito não só por este evento, mas também pela cidade e pelo Estado — diz Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro e responsável pela feira.

Escrita pelo jornalista Tulio Milman, a obra Maurício Sirotsky Sobrinho - O som de uma vida (Editora AGE, 376 páginas) será lançada no dia 1º de novembro, às 19h, precedida de um bate-papo. Na pré-venda, pode ser adquirida com desconto de 20%.

Detalhe: a contracapa e a orelha do livro são assinados, respectivamente, por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e Martha Medeiros, patrona da Feira em 2025.

Serviço