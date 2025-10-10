Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Solidariedade
Notícia

Porto Alegre terá 1º Sunset Beneficente, com Paulo Miklos e uma série de atrações  

Evento do Instituto Burmann & Bastos em apoio à Santa Casa de Porto Alegre, à Casa Madre Ana e à Alma Mater será no dia 9 de novembro, na NTX

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS