Porto Alegre terá 1º Sunset Beneficente, com Paulo Miklos e uma série de atrações  

Paulo Miklos, dos Titãs, é uma das participações confirmadas. Bruno Trindade / Divulgação

Um baita evento de solidariedade vai reunir artistas, personalidades e convidados especiais em Porto Alegre no dia 9 de novembro.

Será o 1º Sunset Beneficente (leia os detalhes no fim do texto), que terá todo valor arrecadado revertido para a Santa Casa de Porto Alegre, a Casa Madre Ana e a Alma Mater — três instituições sérias, que realizam um trabalho vital para a Saúde no Rio Grande do Sul.

Promovido pelo Instituto Burmann & Bastos, o evento já tem confirmadas as participações do cantor Paulo Miklos, dos Titãs, do produtor musical Afonso Nigro, ex-integrante do grupo Dominó, e da também cantora, Emanuelle Araújo, atriz e ex-vocalista da Banda Eva.

A lista conta ainda com Stephanie Li, que fará o show Tributo Adele, João Veppo, DJ da casa noturna Provocateur, na Capital, e Mônica Salgado, jornalista com mais de 25 anos de carreira e ex-redatora-chefe da Vogue, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Vale prestigiar.

Serviço

O quê: Sunset Beneficente, realizado pelo Instituto Burmann & Bastos

Sunset Beneficente, realizado pelo Instituto Burmann & Bastos Quando: 9 de novembro, a partir das 18h

9 de novembro, a partir das 18h Onde: na Casa de Festas NTX (Av. das Indústrias, 1395 - Anchieta, Porto Alegre)

na Casa de Festas NTX (Av. das Indústrias, 1395 - Anchieta, Porto Alegre) Como apoiar: entre em contato pelo WhatsApp (51) 99595-5141 para informações, reservas e ingressos

entre em contato pelo WhatsApp (51) 99595-5141 para informações, reservas e ingressos Curadoria: o evento terá curadoria da NB Eventos, sob a direção de Bettina Becker