Porto Alegre se prepara para o maior evento simultâneo de doação de sangue já realizado na cidade 

A promessa é bater recorde de doações de sangue. No dia 25 de outubro, um sábado, Porto Alegre vai sediar o maior movimento coletivo do gênero já realizado na cidade.
Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o grupo Trilha da Vida, formado por jipeiros e praticantes de off road, a ação vai envolver os principais centros hospitalares da Capital – Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hemocentro do RS, Hospital São Lucas da PUCRS, Grupo Hospitalar Conceição, Santa Casa de Misericórdia e Hospital de Pronto Socorro.
A expectativa é de reunir ao menos 300 doadores em uma única manhã, com todos os bancos de sangue funcionando em sincronia especialmente para a ação.
O ponto de encontro será na Orla do Gasômetro, das 6h30min às 8h30min, de onde partirão comboios organizados pela turma dos jipes. Os deslocamentos terão apoio logístico da EPTC e da Guarda Municipal, garantindo segurança viária e fluidez no trajeto até os locais de doação.
Essa iniciativa é um exemplo de como a sociedade pode se unir por uma causa nobre. Os hospitais precisam de sangue todos os dias. Mobilizações como esta são fundamentais para despertar a consciência coletiva e reforçar a importância da doação ao longo de todo o ano
FERNANDO RITTER
Secretário municipal de Saúde
Segundo o secretário Fernando Ritter, é um "feito inédito" reunir tantas instituições em torno de um esforço conjunto.
— Agradecemos imensamente cada hospital e hemocentro que abriu suas portas para essa grande corrente de solidariedade — diz Ritter.
Conforme Ricardo Bastos, um dos coordenadores da equipe de jipeiros, será mais do que uma ação pontual, mais um projeto para fortalecer a cultura da doação de sangue como um ato voluntário, recorrente e essencial para salvar vidas.
Vamos apoiar a causa?
Confira as condições para doar sangue
- Estar em boa condição de saúde
- Pesar mais de 50 quilos
- Ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 precisam de autorização de um responsável)
- Ter dormido no mínimo seis horas nas últimas 24 horas
- Respeitar o intervalo mínimo entre doações (dois meses para homens e três meses para mulheres)
- Não possuir evidência clínica ou laboratorial de doenças transmissíveis pelo sangue
- Não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis
- Apresentar documento oficial com foto