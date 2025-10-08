Porto Alegre se prepara para o maior evento simultâneo de doação de sangue já realizado na cidade 

Se puder, participe. É um gesto que salva vidas. Renan Mattos / Agencia RBS

A promessa é bater recorde de doações de sangue. No dia 25 de outubro, um sábado, Porto Alegre vai sediar o maior movimento coletivo do gênero já realizado na cidade.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o grupo Trilha da Vida, formado por jipeiros e praticantes de off road, a ação vai envolver os principais centros hospitalares da Capital – Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hemocentro do RS, Hospital São Lucas da PUCRS, Grupo Hospitalar Conceição, Santa Casa de Misericórdia e Hospital de Pronto Socorro.

A expectativa é de reunir ao menos 300 doadores em uma única manhã, com todos os bancos de sangue funcionando em sincronia especialmente para a ação.

O ponto de encontro será na Orla do Gasômetro, das 6h30min às 8h30min, de onde partirão comboios organizados pela turma dos jipes. Os deslocamentos terão apoio logístico da EPTC e da Guarda Municipal, garantindo segurança viária e fluidez no trajeto até os locais de doação.

Essa iniciativa é um exemplo de como a sociedade pode se unir por uma causa nobre. Os hospitais precisam de sangue todos os dias. Mobilizações como esta são fundamentais para despertar a consciência coletiva e reforçar a importância da doação ao longo de todo o ano FERNANDO RITTER Secretário municipal de Saúde

Segundo o secretário Fernando Ritter, é um "feito inédito" reunir tantas instituições em torno de um esforço conjunto.

— Agradecemos imensamente cada hospital e hemocentro que abriu suas portas para essa grande corrente de solidariedade — diz Ritter.

Conforme Ricardo Bastos, um dos coordenadores da equipe de jipeiros, será mais do que uma ação pontual, mais um projeto para fortalecer a cultura da doação de sangue como um ato voluntário, recorrente e essencial para salvar vidas.

Vamos apoiar a causa?

Confira as condições para doar sangue