Pela primeira vez, prédio "do skate" terá Dia da Família para filhos de servidores 

Prédio abriga uma série de secretarias e órgãos do Estado. Camila Hermes / Agencia RBS

Na próxima segunda-feira (20), o Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) — o famoso "prédio do skate", em Porto Alegre — receberá, pela primeira vez, filhos de servidores estaduais para marcar o Dia da Família.

Em setembro, o Caff (onde trabalham 4 mil pessoas) ganhou fama internacional devido ao feito histórico do skatista Sandro Dias, que quebrou recorde mundial ao descer a rampa de 70 metros de altura na lateral do edifício de 21 andares.

Agora (já sem a presença da rampa, que foi montada pela Red Bull especialmente para o evento), o local abrirá as portas para a criançada. Promovida pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, a iniciativa que integra a programação da Semana do Servidor 2025.

A atividade permitirá que os filhos de servidores estaduais conheçam o ambiente de trabalho dos pais e responsáveis, com visitas organizadas pelas secretarias (são 14 delas no local, além da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre).

A proposta é promover um momento de convivência entre servidores e familiares, aproximando as crianças do cotidiano profissional dos pais em um ambiente educativo — e curioso, já que o local virou quase uma "lenda urbana" depois das aventuras de Mineirinho.

Além das visitas, a programação incluirá atividades recreativas no saguão da Ospa, com brinquedos infláveis, guloseimas à venda e fotos instantâneas (de Polaroid).

O encerramento do evento será na Sala de Recitais da Ospa, com o espetáculo teatral As Aventuras de Dom Quixote, voltado ao público infantil. As inscrições para a apresentação já estão encerradas.

A participação no teatro conta com ingresso solidário opcional, que consiste na doação de brinquedo ou material escolar, a ser entregue no momento do evento.

Programação – Dia da Família (20 de outubro)