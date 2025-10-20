Parque Maurício Sirotsky Sobrinho terá Oktoberfest com entrada franca

Haverá torneiras com cervejas artesanais da marca Tupiniquim, que tem operação fixa no parque. Parque Harmonia / Divulgação

O Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia) vai se transformar em "Parque da Oktoberfest" neste final de semana, a partir da próxima sexta-feira (25).

Com entrada gratuita, a festa terá gastronomia típica, atividades para toda a família, torneiras com cervejas artesanais da marca Tupiniquim e uma série de shows (de bandinhas ao pop e rock gaúcho).

O aquecimento começa às 18h da sexta (24) e do sábado (25). No domingo (26), haverá o ponto alto da programação, com atividades ao longo de todo o dia, reunindo música de todos os estilos, diversão e celebração cultural.

Sobem ao palco Comunidade Nin-jitsu, Tonho Crocco Trio, Rafa Machado (da Chimarruts) e a banda Tributo a Charlie Brown Jr., entre outros destaques. A comunicadora Carol Sanches comandará parte das atrações e interações com o público.

Programação permanente

O parque terá uma agenda cultural contínua para os próximos meses, com apresentações musicais, feiras temáticas e atividades de lazer.

Todas as quintas-feiras, às 18h30min, haverá o projeto Voz & Violão, entre outras atrações que serão confirmadas no perfil do Instagram @parque_harmonia.