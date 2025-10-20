Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Prosit!
Notícia

Parque Maurício Sirotsky Sobrinho terá Oktoberfest com entrada franca

Programação gratuita ocorre nesta sexta (24), sábado (25) e domingo (26)

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS