Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Símbolo da Capital
Parque da Redenção terá passeio guiado para marcar os 90 anos

Trajeto, que ocorre neste sábado (4), percorrerá o legado da grande exposição que marcou o centenário da Revolução Farroupilha, em 1935

