Parque da Redenção terá passeio guiado para marcar os 90 anos

Monumento ao Expedicionário será o ponto de partida da caminhada. Dani Barcellos / Especial

Símbolo de Porto Alegre, o Parque da Redenção completou nove décadas em setembro. Para comemorar a data, a Badejo Experiências Culturais fará uma caminhada guiada pela área verde neste sábado (4). É o walking tour "Parque Farroupilha: 90 anos de história e resistência", que percorrerá os monumentos legados pela Exposição do Centenário Farroupilha, realizada em 1935.

— A ideia do roteiro é percorrer o local e mostrar um pouco dessa história; as coisas que ficaram ali daquela exposição. Muita gente nem sabe que ela aconteceu — conta a jornalista e guia turística Maria Lúcia Badejo, que fará a mediação.

Maria Lúcia é uma super craque do turismo da Capital. Foi ela que fundou a empresa especializada em passeios turísticos a pé pela cidade. Ela também é autora do livro Pelas Ruas de Porto Alegre: um guia para conhecer o Centro Histórico caminhando.

Exposição do Centenário Farroupilha

O passeio de sábado foi adaptado especialmente para relembrar a exposição que marcou o Centenário da Revolução Farroupilha, que agitou a cidade entre 20 de setembro de 1935 e 15 de janeiro de 1936.

A feira, que reuniu centenas estandes e eventos, marcou a Capital. Na visão de Maria Lúcia, foi a coroação de um movimento de modernização e embelezamento idealizado pelo então governador, José Antônio Flores da Cunha, e o prefeito Alberto Bins.

O objetivo era projetar a "pujança econômica" do Estado, explica a jornalista.

Antes de 1935, a região era conhecida apenas como Redenção. O nome se manteve, mas passou a disputar espaço com o oficial Parque Farroupilha, renomeado por um decreto municipal.

Além do legado simbólico no imaginário porto-alegrense, a feira deixou uma herança de equipamentos públicos para a população. São daquela época o monumento ao Gaúcho Oriental, uma doação do Uruguai; o obelisco, doado pela comunidade sírio-libanesa, além do eixo central, do chafariz e do lago.

A caminhada começa às 10h, junto ao Monumento ao Expedicionário, e o encerramento será no Instituto de Educação General Flores da Cunha, projetado pelo arquiteto Fernando Corona para ser o pavilhão cultural da exposição e recentemente restaurado.

Serviço

Quando : sábado, 4 de outubro

: sábado, 4 de outubro Horário : 10h

: 10h Trajeto : do Monumento ao Expedicionário até o Instituto de Educação General Flores da Cunha

: do Monumento ao Expedicionário até o Instituto de Educação General Flores da Cunha Duração: cerca de duas horas

cerca de duas horas Valor: R$ 35

R$ 35 Inscrição: site da Badejo