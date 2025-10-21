Para marcar Outubro Rosa, rede de cafeterias recebe as clientes com drinques gratuitos toda terça-feira

Drinques levam mensagem de conscientização sobre autocuidado. Quiero Café / Divulgação

Nascida em Teutônia, no Vale do Taquari, a rede Quiero Café, com mais de 70 unidades em cinco Estados, vai destinar 10% do faturamento, no próximo dia 28, a instituições sociais. É para marcar o Outubro Rosa, campanha global de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Cada uma das lojas vai escolher (e se conectar a) uma entidade de sua cidade, fortalecendo o impacto comunitário da mobilização.

Além disso, todas as terças-feiras do mês, as clientes serão recebidas com um drinque especial: uma taça de espumante ou uma bebida sem álcool gratuita.