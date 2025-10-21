Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Campanha
Notícia

Para marcar Outubro Rosa, rede de cafeterias recebe as clientes com drinques gratuitos toda terça-feira

Rede nascida em Teutônia também destinará parte do faturamento a instituições sociais ligadas à saúde da mulher

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS